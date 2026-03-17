4月8日よりフジテレビ系で放送がスタートするディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』のポスタービジュアルとティザー映像が公開された。

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完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマ。

公開されたポスタービジュアルには、ディーン演じる天才法医学者・水沢真澄と、瀧内公美演じる厚生労働省の官僚・桐生麻帆が配置されている。2人の背後には無数のマネキンが静かに立ち並び、その身体には色とりどりの紐が絡みついている。本作のタイトルでもある“LOVED ONE”は、“ご遺体”を意味する敬意を込めた言葉であり、同時に「誰かにとって家族であり、恋人であり、友人でもあった大切な存在」を表す言葉でもある。ポスターでは、その“LOVED ONE”という概念を匿名性を持つマネキンによって表現。誰にでも起こり得る出来事であること、そしてその死の背後には必ず誰かの人生や想いがあることを象徴的に描き出している。また、マネキンに絡まる紐は、真澄と麻帆、そしてチームMEJがこれから向き合っていく数々の事件や人間関係を示唆。絡み合った糸を一本ずつ手繰り寄せるように、彼らが真実へとたどり着いていく姿を表しているという。さらに、添えられたコピー「遺された身体には、かならず真実（あい）がある。」には、本作ならではのメッセージが込められている。“真実（あい）”とは、本作オリジナルの表現であり、事件の謎を解き明かす“真実”であると同時に、その人が誰かに愛され、誰かを愛して生きた“愛”を意味する言葉だ。単なるミステリーとして事件の真相を追うだけでなく、その人が生きてきた人生や想いにまで光を当てていく、本作の世界観がこの一言に凝縮されている。

そんなポスターの世界観を映したティザー映像も公開された。

あわせて、ポスタービジュアルやティザー映像の撮影の舞台裏に密着したメイキング映像、さらに本作の見どころを語る特別インタビュー映像も公開。スチール撮影では、主人公・水沢真澄を演じるディーンが白衣を身にまとい、時折柔らかな笑みを浮かべながらカメラに向き合う姿も。一方、ティザー映像の撮影では一転、法医学者として“真実”と向き合う真澄の鋭いまなざしや、張り詰めた集中力を感じさせる表情も映し出されている。また、桐生麻帆を演じる瀧内がスーツ姿で登場する様子も。ディーンと瀧内は本作が初共演で、ポスター撮影当日が初対面だったという。しかし映像には初対面とは思えない自然な空気感も収められており、撮影の合間に笑顔で言葉を交わす様子も見られる。

さらにオフトークでは、真澄さながらに“矛盾”を見逃さないディーンが思わぬ視点で瀧内にツッコミを入れる場面も。瀧内が「もう役になっちゃってる」と笑いながら返すやり取りからは、現場の温かな雰囲気が伝わってくる。ディーンと瀧内が語る本作の魅力に加え、作品の世界観とはまた一味違うキャスト陣の自然な表情や撮影の裏側を垣間見ることができる。なお、メイキング映像のラストには、作品タイトル『LOVED ONE』にちなみ、「ラブドワン上等！」という一言も収められている。

本作のプロデューサー・加藤達也は、「これまでのドラマではあまり見たことのない、インパクトのあるビジュアルに仕上がったのではないかと思っています。この作品が持つ“死を通して人生を見つめる”というテーマが、ポスターやティザーからも感じ取っていただけたらうれしいです」とポスターやティザー映像に込めた思いを明かす。さらに主演のディーンについては、「真澄という役どころにとても真摯に向き合ってくださっていて、現場でも積極的にアイデアを出しながらキャラクターを作り上げてくださっています。そのおかげで、真澄という人物が単なる天才法医学者ではなく、どこか温度のある、生身の人間として立ち上がってきていると感じています」と手応えを語っている。

また瀧内については、「麻帆という役をとても的確に表現してくださっています。強さとまっすぐさを持ちながらも、思わず目が離せなくなるようなキュートさもあり、麻帆という人物をとても魅力的に形作っていただいています」とその魅力を語る。そして最後に、「ディーンさん演じる真澄と、瀧内さん演じる麻帆のバディ関係を軸に、個性豊かなキャラクターたちが集まったチームが、事件と向き合う中で少しずつ成長していく物語でもあります。視聴者の皆さんにも、ぜひチームMEJの面々がどのように変わっていくのか、見守っていただけたらうれしいです」と視聴者へメッセージを寄せている。

■加藤達也（プロデューサー）コメント・ポスタービジュアルやティザー映像に込めた想い今回のポスターやティザーでは、誰にでも起こり得る“死”を題材に、その理由を一つずつ紐解いていくミステリーの側面と、亡くなった人がどんな人生を生きてきたのかを見つめるヒューマンドラマとしての側面、その両方のコンセプトをビジュアルで表現できないかと考えました。デザイナーの方とも密にやり取りを重ねながら作品の世界観を形にしていただき、これまでのドラマではあまり見たことのない、インパクトのあるビジュアルに仕上がったのではないかと思っています。この作品が持つ“死を通して人生を見つめる”というテーマが、ポスターやティザーからも感じ取っていただけたらうれしいです。

・ディーン・フジオカや瀧内公美についてディーンさんは、真澄という役どころにとても真摯に向き合ってくださっていて、現場でも積極的にアイデアを出しながらキャラクターを作り上げてくださっています。そのおかげで、真澄という人物が単なる天才法医学者ではなく、どこか温度のある、生身の人間として立ち上がってきていると感じています。そして瀧内さんは、麻帆という役をとても的確に表現してくださっています。強さとまっすぐさを持ちながらも、思わず目が離せなくなるようなキュートさもあり、麻帆という人物をとても魅力的に形作っていただいています。また、現場はとても雰囲気が良く、特に瀧内さんはカットがかかった後、ディーンさんをはじめ共演者の方々と気さくにお話されていて、いつも笑いが絶えない空気を作ってくださっています。まさに太陽のように現場を明るくしてくださる存在で、チーム全体の空気を和らげていただいていて、本当にありがたいなと感じています。

・視聴者へメッセージMEJのメンバーを含め、今回キャストの皆さんが続々と解禁されていますが、実際にこの方々がどんなアンサンブルを生み出していくのか、僕自身とても楽しみにしています。ディーンさん演じる真澄と、瀧内さん演じる麻帆のバディ関係を軸に、個性豊かなキャラクターたちが集まったチームが、事件と向き合う中で少しずつ成長していく物語でもあります。視聴者の皆さんにも、ぜひチームMEJの面々がどのように変わっていくのか、見守っていただけたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）