高齢者の介護予防などに役立てる目的で、役目を終えたパチンコ機を再生して福祉施設に無償で提供する取り組みが桐生市で始まっています。

手の筋肉を鍛える「ハンドグリップ」を握ると、球が出るパチンコ機。

これは、高齢者の介護予防や身体機能の向上を目的とした訓練用として中古のパソコン機を再生したものです。

桐生市のグローバルスタンダードでは、家庭用パチンコ機の販売を行っている会社で、２０１５年ごろからは高齢者に運動する機会を創出しようと、ハンドグリップなどの技能訓練装置で操作できる福祉施設向けのパチンコのレンタル・販売を行っています。

福祉施設向けのパチンコは、施設に入所している高齢者が、楽しみながら体を動かすことで、認知症や介護の予防につなげる狙いがあります。

今回無償で提供されるのは、個人や企業から寄付された廃棄される予定のパチンコ機を再生したもので、資源の有効活用や多くの人に福祉目的のパチンコ機を知ってもらおうというものです。

今月１１日にプロジェクトを発表してから、すでに複数の福祉施設から申し込みがあり、今後はヒアリングなどを通して提供する施設を決定し、早ければ今月末から来月上旬にかけて設置予定だということです。