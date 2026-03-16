2026年3月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
急な進歩は期待できないと気付きそう。地道な努力を大切に。
対人トラブルに注意。ジョークは相手を見ながらにして。
運気はイマイチながら、周囲に親切にすると幸運が到来！
他人の秘密は口外しないこと。口にすればトラブル必至の日に……。
うまくいっていることほど慎重に。意外な落とし穴があるかも。
礼儀作法をきちんと守ろう。周囲からの評判もアップするはず。
清潔感を大切にすれば好印象に。かんきつ系の香りと白いシャツを選ぶと◎。
ネットをしっかりチェック。情報を集めると役立つはず。
グループでの行動にツキ到来。ランチに行くのも複数人で。
遊びにツキあり。思い切りハメを外せば発散効果は大！
海外事情を調べてみよう。会話に弾みをつけられるかも。
目標を設定する吉日。本当にやりたいことに目を向けて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
急な進歩は期待できないと気付きそう。地道な努力を大切に。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
対人トラブルに注意。ジョークは相手を見ながらにして。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
運気はイマイチながら、周囲に親切にすると幸運が到来！
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
他人の秘密は口外しないこと。口にすればトラブル必至の日に……。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
うまくいっていることほど慎重に。意外な落とし穴があるかも。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
礼儀作法をきちんと守ろう。周囲からの評判もアップするはず。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
清潔感を大切にすれば好印象に。かんきつ系の香りと白いシャツを選ぶと◎。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ネットをしっかりチェック。情報を集めると役立つはず。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
グループでの行動にツキ到来。ランチに行くのも複数人で。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
遊びにツキあり。思い切りハメを外せば発散効果は大！
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
海外事情を調べてみよう。会話に弾みをつけられるかも。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
目標を設定する吉日。本当にやりたいことに目を向けて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)