【ハイキュー!!】イオンにてキャラクターとセリフをプリントしたTシャツ登場！
イオンは3月20日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約100店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、アニメ『ハイキュー!!』のキャラクターとセリフをバックにプリントしたＴシャツ8種類が販売される。
＞＞＞『ハイキュー!!』プリントTシャツをチェック！（写真25点）
集英社『週刊少年ジャンプ』で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメの放送が始まり、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。また、2024年2月には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録した。
”アニメ” や ”漫画” は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいる。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売している。
アニメ『ハイキュー!!』はバレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画が原作のアニメシリーズ。今回のプリントＴシャツは、キャラクターとセリフをバックにプリントし、フロントには各高校の横断幕のワンポイント入り。
キャラクターとセリフのプリントは王道ではあるが、躍動感あふれるキャラクターやセリフの書体は秀逸。ぜひ手に取ってみてほしいアイテムだ。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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集英社『週刊少年ジャンプ』で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメの放送が始まり、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。また、2024年2月には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録した。
アニメ『ハイキュー!!』はバレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画が原作のアニメシリーズ。今回のプリントＴシャツは、キャラクターとセリフをバックにプリントし、フロントには各高校の横断幕のワンポイント入り。
キャラクターとセリフのプリントは王道ではあるが、躍動感あふれるキャラクターやセリフの書体は秀逸。ぜひ手に取ってみてほしいアイテムだ。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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