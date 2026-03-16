「男前と美人が揃ってる」紀平梨花、“りくりゅう”とのプライベートショットに反響「みんなオーラがある」
フィギュアスケート・アイスダンスで西山真瑚選手とペアを組む紀平梨花選手は3月15日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、“りくりゅう”の愛称で親しまれている三浦璃来選手と木原龍一選手との集合ショットを披露しました。
【写真】紀平梨花＆りくりゅうの集合ショット
三浦選手は「ありがとう また遊ぼうねっ」とコメント。ファンからは、「これも何かのご縁ですね」「あら…可愛い」「りくりゅう＆りかしん」「みんなオーラがある」「男前と美人が揃ってる」「素敵なメンバー」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】紀平梨花＆りくりゅうの集合ショット
「楽しい時間をありがとう」紀平選手は「りくりゅうがI AMモントリオールに こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目は西山選手、三浦選手、木原選手と笑顔で写る姿です。「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様 楽しい時間をありがとう」と祝福の言葉をつづり、2、3枚目では4人でビリヤードを楽しむショットも掲載しています。
西山選手も集合ショット公開西山選手も同日、自身のInstagramで「モントリオールでの楽しい時間をありがとう！」と、4人の集合ショットを公開していました。コメントでは、「大好きな二組すぎて」「うわー凄い2ペア」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)