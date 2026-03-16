東京・帝国ホテルでお別れの会開催 約1000人が参列

昨年12月23日に78歳で死去したプロゴルファー・尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が16日、東京・帝国ホテルで行われた。約1000人が参列。祭壇には、尾崎さんがプロ113勝目、ツアー94勝目で最後の優勝となった2002年全日空オープン（現ANAオープン）での写真が飾られ、富士山とゴルフ場をイメージした花で彩られた。ライバルだった青木功、エースキャディーの佐野木一志さん、長男の智春さんが弔辞を読み、故人とゆかりのあった人物が取材に応じた。

青木は祭壇の尾崎さんに向かって、自身の思いを伝えた。

「ジャンボ、亡くなったと聞いて大切な戦友を失って、悲しみと喪失感でいっぱいだった。圧倒的な飛距離で、メタルヘッドのドライバーを使い始めた時は『ジャンボには誰も勝てない』と思った。でも、そんな大きな壁に向かうため、自分のゴルフを突き詰めたことで、青木功のゴルフが確立した。お前さんは『ライバルはタイガー・ウッズだ』と茶目っ気を持って言っていたけど、俺にとって生涯のライバルはジャンボだったよ」

終了後の取材対応では、「そんなに話さなくても、お互いのことが阿吽の呼吸で分かる存在だった」と実感を込めた。

1970年代後半から1990年代にかけて、青木、尾崎さん、中嶋常幸の「AON」が日本男子プロゴルフ界を牽引した黄金期。その一翼を担った中嶋も尾崎さんを「壁」と表現した。

「あの飛距離で日本のゴルフに革命を起こしてくれた人でした。大きくて前に進む壁でした。壁にぶつかって、追い越していくことは楽しみでした」

交わした会話で最も印象的な言葉については「19歳の時、初めて声を掛けていただいた時の『体を鍛えるんだぞ』はずっと忘れません。体を作ってこそのスポーツ選手であることを教わりました」と71歳になった中嶋は明かした。

そして、1990年の日本オープンで自身が尾崎さんの3連覇を阻んで優勝した時に「おめでとう。よくやった」と祝福されたことも振り返り、「よっぽど悔しかったはずなのに、スポーツマンの鑑ですよね。あの言葉もずっと忘れません」。また、尾崎さんが亡くなる前日、見舞いに訪れた際は対面できなかったというが、「僕の中では元気なジャンボしかいません。それは逆に良かった」としみじみと話していた。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）