日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、毎月28日限定で販売するお得なセット「とりの日パック」を3月18日から期間を拡大して21日間販売します。

【画像】「えっ！ お得すぎ！」 これが、470円お得な「とりの日パック」です！

「デリバリー」注文も可能

「とりの日パック」は、看板メニュー「オリジナルチキン」4ピースと、人気サイドメニュー「ナゲット」が5ピース入った商品です。価格は1250円（以下、税込み）。単品価格を合算した積上げ価格より470円お得になります。

同商品を購入すると、「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー（S）」2個を各390円でいくつでも購入できます。

期間は4月7日までで、一部店舗を除く全国のケンタッキーで販売されます。また、同パックは通常、デリバリー注文できませんでしたが、今回はデリバリーが可能になります。

同社は「春休みのご家族との食卓はもちろん、ご友人との集まり、お花見やピクニックなど、みんなでシェアするシーンにもぴったりです」とアピールしています。