１６日の東京株式市場は上下に荒れた値動きとなったが、結局小幅に下落して引けた。前場はほぼ安値引けだったが、後場は下げ渋った。



大引けの日経平均株価は前営業日比６８円４６銭安の５万３７５１円１５銭と３日続落。プライム市場の売買高概算は２２億６１６万株、売買代金概算は６兆５０２５億円。値上がり銘柄数は６１６、対して値下がり銘柄数は９０１、変わらずは７５銘柄だった。



きょうの東京市場は買い手控えムードの強い展開。軍事衝突が続く中東情勢の不透明感を背景に、原油市況上昇に対する懸念が拭えない。ＷＴＩ原油先物価格が１バレル＝１００ドル台に再び乗せたことで警戒感が高まった。前週末の米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下落したこともあって、様子見ムードが強かった。朝方から先物主導で振り回され、寄り直後に日経平均は高い場面もあったが、その後は一貫して下値を試す展開に。後場寄りに水準を切り上げて始まったもののはっきりしない値動きだった。取引終盤は買いが厚くなり、結局後場の高値圏で引けている。前場に冴えなかった半導体主力株が強い動きとなり、全体指数に押し上げ効果をもたらした。値上がり銘柄も後場に入って増加している。なお、売買代金は６兆円台と約１カ月ぶりの低い水準だった。



個別では、フジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>が大きく値を下げたほか、任天堂<7974.T>、トヨタ自動車<7203.T>、日立製作所<6501.T>なども冴えない。三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>などメガバンクもやや売りに押された。トリケミカル研究所<4369.T>が値下がり率トップに売り込まれ、フィットイージー<212A.T>も急落した。日本板硝子<5202.T>、大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>などの下げも目立つ。



半面、売買代金首位のキオクシアホールディングス<285A.T>が値を飛ばし、レーザーテック<6920.T>、アドバンテスト<6857.T>なども買いが優勢。三菱重工業<7011.T>も堅調な値動き。イビデン<4062.T>が買いを集めた。低位のジャパンディスプレイ<6740.T>がストップ高に買われ値上がり率トップ、東洋エンジニアリング<6330.T>、サムコ<6387.T>も値幅制限いっぱいに買われた。第一稀元素化学工業<4082.T>も大幅高。



出所：MINKABU PRESS