東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

今回は、アイスクリームコーンなどで販売中の、透明感がかわいい「スーベニアカップ」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアカップ

価格：対象のメニューにプラス1,000円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「アイスクリームコーン」

東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のデザインが施されたスーベニアカップです。

アイスクリームコーンで販売される「パルパルーザ・パルフェ」などの対象メニューにプラス1,000円で付けることができます。

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カップは透明な素材を使用しており、中に入れたカラフルなスウィーツやドリンクが映えるデザイン。

ドーナツの穴から顔をのぞかせるミッキーマウスやヴァネロペのイラストがとってもかわいい☆

カップの底部分はホイップクリームのようなデコレーション模様も描かれています。

ドーナツから顔を出すヴァネロペたちがかわいい！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアカップ（アイスクリームコーン）の紹介でした。

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※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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