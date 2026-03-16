ILLIT初のライブツアーがソウルで開幕！アルバム『MAMIHLAPINATAPAI』リリースを発表

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ILLIT初のライブツアー『ILLIT LIVE ‘PRESS START（ハート）’ in SEOUL』が、3月14日・15日にソウル・チケットリンク ライブアリーナ（旧ハンドボール競技場）で開催。アルバム『MAMIHLAPINATAPAI』が4月30日にリリースされることが決定した。

■ライブでは韓国でリリースされた全楽曲を披露

アルバム名『MAMIHLAPINATAPAI』は、南米・チリの「ヤーガン族（Yaghan）」の言葉に由来している。「世界で最も簡潔に表現するのが難しく、最も翻訳が難しい単語」としてギネスブックにも登録されているこの言葉は、「互いにとって必要不可欠でありながら、自分はやりたくないことについて、相手が自ら進んでやってくれることを望み、ふたりの間で静かに緊急に交わされる微妙な眼差し」を意味する。

今回のツアーの幕開けとなったソウル公演では、約120分間にわたり1stミニアルバムから3rdミニアルバム、さらには1stシングルアルバムまで、韓国でリリースされた全楽曲を披露。ゲームのステージをひとつずつクリアしていくような構成や、キッチュなピクセルアートによる演出は、まさにILLITのさらなる「レベルアップ」を期待させる内容となった。

メンバーによる特別なユニットステージも大きな話題に。ILLITが誕生したサバイバル番組『R U Next?』のミッション曲から、「Desperate」をYUNAH（ユナ）・MINJU（ミンジュ）・IROHA（イロハ）が、「Scrum」をMOKA（モカ）・WONHEE（ウォンヒ）が披露。メンバーたちは「夢に向かって走り続けてきた時間を思い出し、胸がいっぱいになった」と語った。

また、ヒップな魅力が際立つ1stシングルアルバム収録曲「NOT ME」のパフォーマンスを初披露した他、アンコールでは「oops!」を何度も繰り返すパワフルなステージで強烈な印象を残した。

ILLITは、「共にしてくれたGLLIT（ファンダム名）のおかげで、私たちのスタートボタンをしっかり押すことができた。もうすぐデビュー2周年を迎えるが、『PRESS START』を通じて、改めて頑張ろうと決意するきっかけになった」と感想を述べた。続けて「GLLITとILLITがひとつになるステージができて幸せだった。皆さんに誇りに思ってもらえるようなアーティストになれるよう努力する」と語り、ファンから温かい拍手が送られた。

なお、日本では6月13日・14日に愛知、20日・21日に大阪、29日・30日に福岡、7月18日・19日に兵庫、23日・25日・26日に東京を巡り、5都市11公演が開催される。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.04.30 ON SALE

ALBUM『MAMIHLAPINATAPAI』

■関連リンク

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/