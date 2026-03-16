「コンディションが整っていない」欠場した日本代表DFにフェイエノールト指揮官が言及「ほとんど練習できなかった」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地３月15日、エールディビジ（オランダリーグ）の第27節でエクセルシオールとホームで対戦。上田の２試合連続２ゴールを奪う活躍で、２−１の逆転勝利を飾った。
日本代表FWが勝利の立役者となったなか、直近のリーグ戦５試合連続でフル出場していた渡辺はこの試合を欠場。突然のメンバー外にファンからは心配の声が上がった。
オランダメディア『FR12.NL』によると、ロビン・ファン・ペルシ監督は日本人DFについて次のように明かしている。
「ワタナベはNAC戦での負傷後、まだコンディションが整っていない。今週はほとんど練習できなかった。イェレミアー・セント・ユステもいないから、工夫が必要だ。（ヤクブ・）モデルはセンターバックでプレーできるし、ウサマ（・タルガリン）もできる。守備面では不利になる可能性もあるが、ボールを持った時には有利になるだろう」
３月末に英国遠征を控える森保ジャパンにとっても渡辺の状態が気がかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本代表FWが勝利の立役者となったなか、直近のリーグ戦５試合連続でフル出場していた渡辺はこの試合を欠場。突然のメンバー外にファンからは心配の声が上がった。
オランダメディア『FR12.NL』によると、ロビン・ファン・ペルシ監督は日本人DFについて次のように明かしている。
「ワタナベはNAC戦での負傷後、まだコンディションが整っていない。今週はほとんど練習できなかった。イェレミアー・セント・ユステもいないから、工夫が必要だ。（ヤクブ・）モデルはセンターバックでプレーできるし、ウサマ（・タルガリン）もできる。守備面では不利になる可能性もあるが、ボールを持った時には有利になるだろう」
３月末に英国遠征を控える森保ジャパンにとっても渡辺の状態が気がかりだ。
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