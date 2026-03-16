20歳のセンターバックが闘病の末に死去「天国で安らかに眠ってください」
トルコ2部リーグのイスタンブールスポルでプレイしていたDFバラン・アルプ・アルダルが20歳で亡くなった。クラブが声明を発表している。
この若きセンターバックは、癌との闘病生活を送っていた。クラブは以下のように哀悼の意を綴った。
「私たちは大きな痛みと深い悲しみに暮れています。私たちは、長らく癌の治療を受けていた愛するサッカー選手、バラン・アルプ・アルダルを失ったことに深い悲しみを覚えています」
「私たちは、亡くなったサッカー選手バラン・アルプ・ヴァルダルにアッラーの慈悲を祈り、何よりもまず彼の大切なご家族、そして愛する人々、チームメイト、地域社会のみなさまに心からお悔やみと哀悼の意を表します」
「バラン・アルプよ、安らかに眠ってください。天国で安らかに眠ってください。私たちは決してあなたを忘れません」
葬儀は日曜日に行われたという。ヴァルダルは23-24シーズンにイスタンブールスポルが1部のスュペル・リグに所属していた際にデビューし、3試合に出場していた。5月の強豪フェネルバフチェ戦では先発しており、将来を期待されていたようだ。しかしその後癌の治療のためキャリアは中断され、トップチームでの出場は途絶えていた。