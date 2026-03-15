Omoinotakeが、メジャー3rdアルバムのリリースと、全国ホールツアーの開催を発表した。

本日、自身初となる日本武道館でのワンマン公演＜Omoinotake Live at 日本武道館＞を開催した彼ら。チケットはソールドアウトとなり、満員の観客が会場を埋め尽くした。本公演では、パーカッション、ストリングス、ホーンセクションを加えたバンド史上最大編成でのライブが披露され、これまでの軌跡を凝縮したセットリストで満員の日本武道館を彩った。

アンコールのMCで、2026年秋にメジャー3rdアルバムをリリースすること、さらにそのアルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催することを発表した。ツアーチケットは、本日よりOmoinotakeオフィシャルファンクラブ「オモタケラボ」会員限定での先行受付がスタートする。アルバムの詳細は後日発表予定とのことだ。

また公演には、同じく島根県出身のバンド・Official髭男dismのギタリスト小笹大輔がサプライズで登場し、未発表の新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」が初披露された。「ペトリコール」は、Omoinotakeと旧知の仲であるOfficial髭男dismのギタリスト・小笹大輔をゲストに迎え、お互いのルーツのひとつであるラウドロックやエモを基軸に制作し、バンドとして初めてギタリストを迎えた楽曲だという。隣り合い過ごした記憶や情景、時を経たからこそ紡げる関係性への想いを歌った楽曲に仕上がっているとのことだ。

なお「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」は、4月1日に配信リリースが決定している。ジャケットデザインは、メンバーの中学の同級生で、現在写真家として活躍する川谷光平が手掛けている。

◾️＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2026＞ 2026年9月27日（日） 新潟 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場

2026年10月3日（土） 宮城 仙台電力ホール

2026年10月9日（金） Hong Kong TIDES

2026年10月11日（日） Taipei Zepp New Taipei

2026年10月17日（土） Seoul Gonggam Centre

2026年10月23日（金） 大阪 NHK大阪ホール

2026年10月25日（日） 福岡 福岡国際会議場メインホール

2026年11月3日（火祝） 愛媛 松山市総合コミュニティセンター・キャメリアホール

2026年11月6日（金） 東京 Shibuya LOVEZ

2026年11月8日（日） 北海道 共済ホール

2026年11月27日（金） 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2026年11月29日（日） 広島 広島JMSアステールプラザ 大ホール

2026年12月10日（木） 島根 出雲市民会館

2026年12月11日（金） 鳥取 米子市公会堂 ＜チケット＞※国内公演のみ

チケット料金：全席指定（一般）￥7,700（税込）※東京公演のみドリンク代別

全席指定（学割）：￥6,500（税込）※東京公演のみドリンク代別

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただきます。予めご了承ください。）

※お一人１公演につき4枚まで申込み可 ▼公式ファンクラブ「オモタケラボ」先行 ※国内公演のみ

【受付期間】2026年3月15日（日）21:00〜2026年3月23日（月）23:59

【当落発表】2026年3月28日（土）12:00〜2026年3月31日（火）23:59

※本先行へのお申込みには、公式ファンクラブ「オモタケラボ」会員であることが条件となります。

※公式ファンクラブ「オモタケラボ」にご入会のうえ、受付期間内にFCサイトに記載のチケット申し込みURLよりお申込み下さい。

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※本公演のFCチケットはチケットぴあでの受付となり、お申込者様はチケットぴあ会員登録(無料)が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。 【注意事項】

※開場／開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録画・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止 FC詳細・入会：https://subscription.app.c-rayon.com/app/omotake-labo

※海外公演のチケット詳細は、決まり次第、後日発表

◾️「Wonderland」（ユニ春2026 大学生篇CMソング)） 2026年1月21日（水）リリース

配信：https://omoinotake.lnk.to/Wonderland ◆CM情報 ▼『ユニ春』限定チケット概要

「【ユニ春限定】1デイ学割パス」

「1 デイ・スタジオ・パス」の通常価格から1,000円割引で特別販売する、学生限定のパス

【発売日時】 2025年12月2日（火）12:00 頃から発売開始

【対象入場期間】 2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）

【対象者】 大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる方が対象です 【価格】 7,900円 〜 10,900 円（税込価格／入場日により、価格が異なる）

【発売箇所】 WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社（宿泊者限定）、株式会社JTB

※関西2府4県に在住の中人（12 歳〜17 歳、または18歳で高校生）の方は、「関西NO LIMIT! パス」がおトクです

※【ユニ春限定】1デイ学割パス/関西NO LIMIT! パスをお持ちの場合は、【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダードにアップグレードが可能です

※アップグレードは入場当日のみ可能です。後日のアップグレードはできませんのでご注意ください

※販売数には限りがあります。また価格、内容、販売期間は予告なく変更する場合があります ▶「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」

「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」の通常価格から2,000円割引で特別販売する、 学生限定の年間パス

【発売日時】 2025年12月2日（火）12:00 頃から発売開始

【利用期間】 2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）の間で指定した1日 （有効期間開始日／初回入場日）より1年間

【対象者】 大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる方が対象です

【価格】 20,000 円（税込価格）

※入場除外日あり

【発売箇所】 WEBチケットストア

※パークでの販売はありません