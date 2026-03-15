アイドルグループ「Dolly Kiss」のミマ（22）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本の大学を卒業したことを報告した。



【写真】日本の大学学位記をもって笑顔を見せるミマ ダブルでおめでたい！

ミマはスペイン・アンダルシア州グラナダ生まれのスペイン人で、3年前に「アイドルになりたい」という一心で単身で来日。身長172センチのモデルのようなスタイルと、その美貌で人気を集めている。



ミマは「日本で大学を卒業しました！ ❤︎ 応援してくれているみんなのおかげです」と卒業を報告。学位記を手に、スーツ姿でほほえみかける写真も添えた。ファンからも「外国で大学卒業してアイドルデビューもするって凄すぎ」「アイドル目指して来日するとは凄い覚悟です」「日本語もかなり上達してるしすごい！」と祝福のコメントが寄せられた。



Dolly Kissは人形のような可愛さをコンセプトに活動しているアイドルグループ。2022年12月に一時活動休止していたが、2025年にグループの元メンバー・乃井りこがプロデューサーに就任。オーディションを実施し、今月7日にミマも含めた完全新メンバー9人で新体制として再スタートしている。現メンバーは佐久間彩菜、雪見ましろ、百瀬かのん、ミマ、西野もえ、成宮れの、加藤美沙、苺ゆり、望月おゆ。



（よろず～ニュース編集部）