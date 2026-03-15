タレントの辻希美(38)が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「キツかった」出来事を振り返った。

「もう大変だったの！本当に大変だったの！」と語り出した辻。「1月中は全滅よ、私以外全滅したからね。本当に私以外みんな」と話して家族全員が体調不良に見舞われたと説明を始めた。

「マスクと手洗いとうがいって本当に大事だと思う」と感じたといい「不織布のマスクを2枚付けしてたの最初、で、2枚付けはどうなんだろうと思ってチャッピー（ChatGPT）に聞いたの」と回顧。「そしたら2枚付けをするよりも1枚を正確に付けることの方が、感染しにくい…それを聞いて1枚になった。あとは、感染者の近くに行くときは2枚にしたりとか？」と明かした。

「もうみんな大きいから、感染した子達は隔離ができるからその辺が良かった」と話すも「夢がなっちゃった」と昨年8月に生まれた第5子次女・夢空さんまでも感染してしまったという。「私は常にここの（前）抱っこ状態でいたのに。覚悟してた。夢がなったら私はなるだろうなって。でもならなかった」と話した。

「でも今まだわからないじゃん、気は抜かない。私、いま？っていうタイミングで絶対なるタイプの人だから」と気を引き締めているという。「本当にキツかった。一番キツかったかも」と本音をこぼしていた。