4月14日からテレビ朝日系で放送がスタートする高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』に市村正親と小日向文世が出演することが決定した。

参考：高橋一生『リボーン』に寄せる期待 鈴木亮平『リブート』が提示した“一人二役”の最適解

本作は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋が一人二役を演じる“社会派転生ヒューマンドラマ”。脚本は、『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）や『ウォーターボーイズ』シリーズ（フジテレビ系）などのコメディから、『華麗なる一族』（TBS系）、『日本沈没―希望のひとー』（TBS系）、『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）などの人間ドラマまで手がける橋本裕志が担当する。

富と名声を手に入れた上層社会に生きていたが、ある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生する根尾光誠を高橋が演じるほか、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠の出演が発表されている。

市村が演じるのは、高橋演じる光誠が起業した頃からその目の奥に宿す野心を見抜き、「NEOXIS」に投資をした東郷ファンド代表で経済界の重鎮・東郷義隆。光誠の類まれなるビジネス手腕に期待を寄せ、以来、折あるごとに光誠の相談役として存在するのだが……。一方で、光誠が業界トップから引きずり下ろすことを目指すIT業界最大手「蒼萬」の社長ともしっかり関係を築いており、その腹の内が見えない恐ろしさも。

小日向が演じるのは、高橋演じる商店街に生きる青年・英人の父親・野本英治。あかり商店街のクリーニング店を営みながら商店街の商工会会長を務める英治は、その人柄から商店街の人たちから慕われる存在。しかし、どこか抜けていて信用ならず、頼られるのはもっぱら息子の英人。その英人が、まさか自分たちを苦しめてきた光誠が転生しているとも気づかず……。

あわせて、市村と小日向が、それぞれ主演の高橋と写る2ショットビジュアルも公開。挑むような表情でどこか冷ややかで鋭いまなざしを向ける高橋と、揺るぎない風格とオーラを漂わせる市村の姿が。方や、戸惑いながらもどこか諦念を含んだような微笑みを浮かべる高橋と、寄り添うように肩を組み、穏やかで優しさあふれる表情を浮かべる小日向。まさに、光誠×東郷、英人×英治という真逆の世界に生きる対照的な関係性が写し出されている。

ビジュアルではピリリとした表情を見せる市村だが、実は本作への出演が決まったときには「高橋一生くんとは初共演なのですが、前々から彼のファンだったので一緒に芝居をやれるなんて夢のようで、ちょっとびっくりしました。この作品のお話をいただいた直後には『わー、やったー！』って感じでしたね」と大喜びしたそう。そして「役を通しての戦いというか、どうやり合っていくのか楽しみですね。一生くんの相手役として東郷義隆という人間の心理や喜怒哀楽などを上手く出せたらいいかなと思っています」と意気込みを語った。

また、今回が高橋との3回目の共演となる小日向も、「純粋に一生くんと現場でまたご一緒できるのがうれしいなと思いますし、しかも親子役ですからね！」と満面の笑みを見せる。また「こういったシチュエーション（転生）は、小説や漫画の世界ではよく見ますが、自分が演じるとなるとワクワクしましたね。どうやってリアリティーを持たせるのか大変興味がわきましたし、そういう意味では、この作品に出会えたというのは非常にうれしかったですね」と期待に胸を膨らませている様子を見せた。

【市村正親（東郷義隆役） コメント】●出演が決まった際の気持ちと脚本の印象高橋一生くんとは初共演なのですが、前々から彼のファンだったから一緒にやれるなんて夢のようで、ちょっとびっくりしました。この作品のお話をいただいた時は「わー、やったー！」って感じでしたね。脚本を読んでおもしろい話だなと思ったのと同時に、僕の役どころはフィクサー的な非常に深みのある役なので、そのあたりをどういうふうに出せるかなって。その点は監督と一緒に相談しながらやっていこうと思います。とにかく大事なことは、一生くんの目をしっかり見て、コントロールできるような役を演じられるかどうかだなと思いました。

●主演・高橋一生との共演で楽しみにしていること役者同士ですからね。役を通しての戦いというか、どうやり合っていくのか楽しみですね。一生くんの相手役として東郷義隆という人間の心理や喜怒哀楽などを上手く出せたらいいかなと思っています。

●今作の見どころ一生くんの二役ですね。あとは、物語の中で過去に戻ってコロナ禍前から描かれますが、僕たちは役とは関係なく、実際にみんなでコロナを乗り切ってきたじゃないですか。僕らがつい最近経験をした出来事なのだけど、そういう歴史的な混乱を乗り越えてきた人間が今、2026年にこうして生きているところと重なっているので、脚本を読んでいておもしろいなと感じましたね。

●放送を楽しみにしている視聴者へメッセージ一生くんが演じる二役を通して、混沌と混乱の中から何か希望の光が見えてくるようなお話です。その中で、東郷義隆というフィクサー的な役で作品を支える一員になれたらいいと思ってます。どうぞお楽しみに。

【小日向文世（野本英治役） コメント】●出演が決まった際の気持ちと脚本の印象こういったシチュエーション（転生）は、小説や漫画の世界ではよく見ますが、自分が演じるとなるとワクワクしましたね。どうやってリアリティーを持たせるのか大変興味がわきましたし、そういう意味では、この作品に出会えたというのは非常にうれしかったですね。

●主演・高橋一生との共演で楽しみにしていること一生くんとも話していたんですけど、共演するのが今回で3回目なのですが、20年前の『相棒』、次が10年前の『グ・ラ・メ！～総理の料理番～』、そして今回と、その全てがテレビ朝日の作品なんです。感覚的にはもっとたくさん共演しているのかなと思っていました。純粋に一生くんと現場でまたご一緒できるのがうれしいなと思いますし、しかも親子役ですからね！

●今作の見どころ転生するという設定ですね。また一生くんが演じる光誠と英人が同時に存在していくというのは、作品としてはものすごく楽しいですよね。それが頭の中の想像だけでなく、実際に画として出てくるわけだから、今から僕も楽しみです。

●放送を楽しみにしている視聴者へメッセージ一生くんの二役を演じる中で、光誠側の世界と英人側の下町とのギャップが非常に感じられる作品です。僕は下町側の人間なのですが、そちらのシーンは特に、僕ら中年以降の世代の人たちが、『時間ですよ』（1965～1990年）の世界に似た懐かしさを感じると思うんですよね。しかも、下町のキャストがとても濃いメンバーですごいインパクトがあるので、そこは楽しみにしてもらいたいですね。とってもにぎやかなシーンになると思います。

（文＝リアルサウンド編集部）