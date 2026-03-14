

西野亮廣（c）MBS

キングコング西野亮廣が、３月15日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。『学校では教えてくれない“夢とお金”の熱血授業』第２弾を届ける。

【写真】キングコング西野が語る「日曜日の初耳学」“夢とお金”の熱血授業場面カット

お笑い芸人、童話絵家、さらには米ブロードウェイ週間興行成績で３週連続1位の舞台『OTHELLO』の共同プロデューサーにまで成り上がった実業家、キングコング西野亮廣の熱血授業が帰ってきた。ビジネス書累計発行部数100万部超、全国各地から講演依頼が殺到する西野先生が、世代・業界を問わずありとあらゆる悩みに答える大好評『夢とお金の熱血授業』。今回その授業を受けるのは、ラーメン店を経営する24歳、就活中の23歳、子ども食堂を経営したい21歳大学生。そして、前回の西野の熱血授業に感動した石田純一が、息子・いしだ壱成を連れて再受講。「夢のために億単位の資金を集めたい」という壱成に、驚くべきノウハウを伝授する。

今回もキレイごとは一切ナシ！聞けば聞くほどクセになる“夢とお金”の授業、開講！

YouTubeで340万回超再生され大バズりとなった前回の熱血授業から、約半年。「才能不足で夢をあきらめることはあっても、お金の知識不足で夢を諦めることがあってはならない」が持論の西野先生が再び教壇に立ち、お金の壁にぶち当たる若者たちに本気でアドバイス。

今回のテーマは６つ。「年代別の強みと、20代が今すべきこと」、「明日からできる給料の上げ方」、「日本人が知らない資金の集め方」、「正しい人材育成法」、「永続できる支援活動の考え方」、そして「絶対NGな子どものお金教育」。夢を追う若者３人と石田純一＆壱成親子、スタジオレギュラーの澤部佑が抱える“夢とお金”のお悩みに一つ一つ答えていく。

まず飛び出した「もし西野さんが今20代に戻ったら、何にお金と時間をかけますか？」の問いをきっかけに、西野は「各世代で武器になるものが変わる」と語り出す。「給料を上げる方法が知りたい」のお悩みには、ズバリ「“給料”と“頑張り”はまったく関係がない」と現状を一刀両断し、会社にとって必要な人材になるためのステップを明かす。「部下の育成がうまくいかない」と悩む24歳ラーメン店店主のお悩みには「人材育成は、上に立つ人間が“人としてモテる”ことが重要」と、芸能界を例に挙げてわかりやすく解説。そして、新事業のため億単位の資金を集めたいという壱成には、西野自身が日本でただ一人実践しているという秘策を明かす！「成果物に必要なのは質だけど、成長に必要なのは量」「お金は“問題を解決した量”である」「事業として成り立たないGIVEだけのボランティアは続かない。持たなきゃいけないのはTAKEを設計するマインド」…飛び出す名言の数々に、生徒たちからもため息がもれる。

投げかけられる“夢とお金”にまつわる難題に、嬉々として答えていく西野先生。「私、すべての答えを持っています。私がChatGPTです」「給料を上げたい…人類はまだこの答えをもっていないですよね？ 答え、あります」「億単位の資金を集めたい？ ごちそうさまです。待ってました。答え、あります」

その言葉はハッタリじゃない！ 林修先生も「実際に結果を出している人の言葉は人を動かす力がある」と太鼓判。どんな難問にも即座に答えを出す“生きるChatGPT”こと西野亮廣先生による、お金の悩みが解消して一歩踏み出す勇気が湧いてくる“夢とお金”の熱血授業、開講。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送

2026年３月15日（日）22時00分〜22時54分 OA◆出演者[ＭＣ]

林修、大政絢 [ゲスト]

浮所飛貴（ACEes）、河井ゆずる（アインシュタイン）、澤部佑（ハライチ）、那須雄登（ACEes）、ねお、三田友梨佳＜50音順＞[熱血授業ゲスト]

西野亮廣、石田純一、いしだ壱成、澤部佑、ほか