女性にテキーラ３２杯を飲ませた後にホテルに連れ込み、死亡させたとして準強制性交致死罪などに問われた会社役員板谷博希被告（４４）の裁判員裁判で、名古屋地裁は１３日、懲役１４年（求刑・懲役１６年）の判決を言い渡した。

蛯原意裁判長は「わいせつ目的は一切なかった」とする被告側の無罪主張を退け、「被害者を性欲のはけ口としてのみ扱い、人格を無視したことは厳しく非難される」と述べた。（西谷有理沙）

女性とは初対面

判決によると、板谷被告は２０２３年５月、名古屋市中区の飲食店で女性（当時２５歳）にアルコール度数４０度のテキーラをショットグラスで計３２杯（約５４４ミリ・リットル）飲ませ、わいせつ目的でタクシーに乗せてホテルに連れ込み、翌月、女性を急性アルコール中毒による低酸素脳症で死亡させた。

板谷被告は女性とは初対面だった。その日、飲食店にキャバクラの女性従業員らと現れた板谷被告は、店員に「誰か女を呼べ」と命令した。店員が何人かに連絡し、コンタクトが取れたのが被害者の女性だった。

女性が到着すると、迎え入れた板谷被告は続けざまにテキーラを何杯も飲ませた。状況がわからず戸惑う女性の体を触り、ホテルに誘い、女性が断った後も酒を注ぎ続けた。最後の１０杯はわずか１０分間で飲ませていた。

泥酔状態で歩くこともできなくなった女性をタクシーに押し込みホテルまで行ったが、部屋に着いた時点で女性が重篤な状態だと気づいた板谷被告は、性交をあきらめてホテルのフロントに連絡し、直後には、知人に身代わりを依頼していた。

被害者両親は憤り

板谷被告は法廷で「本当に申し訳ありませんでした」と謝罪の言葉を口にしていたが、女性の両親は「被告に対する怒りが収まることはない。被告が１時間でも長く社会に出ることがない判決を」と憤りをあらわにした。

「本件は甚だ悪質。謝罪の言葉を述べるものの、真摯（しんし）な反省があるとは到底言えない」。そう厳しく言及する判決を聞き終えた板谷被告は、裁判長に軽く頭を下げると、法廷を後にした。