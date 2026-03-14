「恩返しをしているつもり」38歳男性、年収400万円。祖母の介護を理由に続ける実家暮らしのリアルな現状
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、岩手県陸前高田市在住・38歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：岩手県陸前高田市
家族構成：祖母1人、自分
世帯年収：自分400万円
実家の間取り：3LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：不明
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「ないです」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「特にないが、近くに娯楽がないので。友達や親戚がいるので暇はしないし、Amazon等で通販で何でも手に入るのであまりないかも。おばあちゃんは特に手はかからないので毎日不安なく暮らしているので大丈夫です」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「特にはありません。古い家なので何かが壊れると大変だがあまりない。今後あればたいへんになるかもしれませんが」と明かしてくれました。
祖母に恩返しするために実家暮らしを選んだ回答者。古い家のため修繕費などは心配ですが、祖母と一緒に毎日を不安なく暮らしている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、岩手県陸前高田市在住・38歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：38歳男性
職業：会社員
在住：岩手県陸前高田市
家族構成：祖母1人、自分
世帯年収：自分400万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：10万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：不明
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「ないです」と話しました。
「おばあちゃんが心配だから」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「おばあちゃんが心配だから。1人で生活したほうが楽だが、小さい時にいつも面倒を見てくれた。恩返しをしているつもり」と回答。さらに「おばあちゃんも高齢なので施設に入れてもいいが、家がいいと言うので自分が実家で一緒に暮らしている」と話してくれました。
「毎日不安なく暮らしている」祖母1人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「特にないが、近くに娯楽がないので。友達や親戚がいるので暇はしないし、Amazon等で通販で何でも手に入るのであまりないかも。おばあちゃんは特に手はかからないので毎日不安なく暮らしているので大丈夫です」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「特にはありません。古い家なので何かが壊れると大変だがあまりない。今後あればたいへんになるかもしれませんが」と明かしてくれました。
祖母に恩返しするために実家暮らしを選んだ回答者。古い家のため修繕費などは心配ですが、祖母と一緒に毎日を不安なく暮らしている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)