

●今週の業種別騰落率ランキング



※3月13日終値の3月6日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 4 業種 値下がり： 29 業種

東証プライム：1587銘柄 値上がり： 226 銘柄 値下がり：1347 銘柄 変わらず他： 14 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. その他製品(0269) +7.32 任天堂 <7974> 、バンナムＨＤ <7832> 、広済堂ＨＤ <7868>

２. 鉱業(0252) +6.59 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

３. 非鉄金属(0263) +2.67 古河電 <5801> 、フジクラ <5803> 、住友電 <5802>

４. 海運業(0272) +1.97 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

５. 医薬品(0258) -0.01 栄研化 <4549> 、ペプドリ <4587> 、小野薬 <4528>

６. 卸売業(0276) -0.42 松田産業 <7456> 、シークス <7613> 、明和産 <8103>

７. 電気・ガス(0270) -1.18 大ガス <9532> 、静ガス <9543> 、沖縄電 <9511>

８. 石油・石炭(0259) -1.21 ニチレキＧ <5011> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>

９. 小売業(0277) -1.31 松屋 <8237> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、エターナルＧ <3193>

10. 陸運業(0271) -1.64 鴻池運輸 <9025> 、山九 <9065> 、ニッコンＨＤ <9072>

11. 倉庫・運輸(0274) -1.69 安田倉 <9324> 、渋沢倉 <9304> 、三菱倉 <9301>

12. 化学(0257) -1.97 アキレス <5142> 、一工薬 <4461> 、石原産 <4028>

13. パルプ・紙(0256) -2.05 三菱紙 <3864> 、レンゴー <3941> 、大王紙 <3880>

14. 食料品(0254) -2.05 宝ＨＬＤ <2531> 、Ｌドリンク <2585> 、不二製油 <2607>

15. 情報・通信業(0275) -2.08 ＪＭＤＣ <4483> 、マネフォ <3994> 、ＳＨＩＦＴ <3697>

16. 鉄鋼(0262) -2.42 共英製鋼 <5440> 、大同特鋼 <5471> 、ＪＦＥ <5411>

17. 電気機器(0266) -2.61 三井ハイテク <6966> 、コクサイエレ <6525> 、芝浦 <6590>

18. 精密機器(0268) -2.73 日本ＭＤＭ <7600> 、東京精 <7729> 、松風 <7979>

19. 機械(0265) -2.97 ユニオンツル <6278> 、ＣＫＤ <6407> 、ＮＴＮ <6472>

20. 金属製品(0264) -3.19 エイチワン <5989> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、トーカロ <3433>

21. ガラス・土石(0261) -3.21 太平洋セメ <5233> 、日東紡 <3110> 、住友大阪 <5232>

22. 建設業(0253) -3.69 ＹＴＬ <1773> 、朝日工 <1975> 、ベステラ <1433>

23. 水産・農林業(0251) -3.70 ニッスイ <1332> 、Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ホクト <1379>

24. サービス業(0283) -4.01 クオンツ総研 <9552> 、ラウンドワン <4680> 、ベイカレント <6532>

25. 輸送用機器(0267) -4.16 大同メ <7245> 、ブレーキ <7238> 、ヨロズ <7294>

26. 空運業(0273) -4.31 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

27. ゴム製品(0260) -4.32 藤コンポ <5121> 、住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101>

28. 証券・商品(0279) -4.42 マーキュリア <7347> 、いちよし <8624> 、大和 <8601>

29. 保険業(0280) -4.48 第一生命ＨＤ <8750> 、ＦＰパートナ <7388> 、Ｔ＆Ｄ <8795>

30. 銀行業(0278) -4.64 清水銀 <8364> 、愛媛銀 <8541> 、ゆうちょ銀 <7182>

31. 繊維製品(0255) -5.38 ユニチカ <3103> 、セーレン <3569> 、東レ <3402>

32. その他金融業(0281) -5.42 ネットプロ <7383> 、日本取引所 <8697> 、オリックス <8591>

33. 不動産業(0282) -6.02 パーク２４ <4666> 、ケイアイ不 <3465> 、三井不 <8801>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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