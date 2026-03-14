今年1月に14歳年下の俳優、細谷祐介さん（31）と電撃婚を発表した女優の伊藤歩さん（45）が「私の推し」との密着ツーショットを公開し、ネット上で話題となっています。



【写真】「私の押しのGenseiくん」密着2ショットにファン驚き

伊藤さんは「みなさま、Netflix『ボーイフレンド』シーズン1 観られました？」と書き出して、「ご出演されている、私の押しのGenseiくん」「推しだと騒いでいたら、なんと同じ事務所に所属になったと！」「ヘアメイクをお願いしたいと懇願して、やっと叶った時のお写真」と報告。台湾出身のヘアメイクアップアーティスト、GENSEIさん（36）とのツーショットを公開しました。



肩を寄せ合い、頬を密着させてうれしそうに笑顔を浮かべる2人。伊藤さんはGENSEIさんの魅力について、「優しくて心遣いも素晴らしく、可愛いくカッコいいGenseiくん ヘアメイクもとっても上手で、ツヤツヤ極上幸せ顔の女性に仕上げてくれる天才さんです」とつづり、「私って幸せものだわ~」と喜びをあらわにしました。



この投稿にコメントでは「幸せが伝わってきます」「キラッキラのつやっつや」「美男美女」「一瞬旦那さんかと思いました！」「距離が近くてドキドキ」「メイク綺麗だなぁ」などの声が寄せられました。またGENSEIさん本人も「いつもヘアメイクさせて頂きありがとうございます」と反応しました。



伊藤さんは1980年4月14日生まれ。1993年に女優デビューを果たし、1997年には映画「スワロウテイル」に出演。第20回日本アカデミー賞新人俳優賞、優秀助演女優賞を受賞しました。その後も映画「リリィ･シュシュのすべて」「GANTZ PERFECT ANSWER」「忌怪島」など多数出演。またドラマ「昼顔」「ラストマン」など、数々の作品に出演しています。



GENSEIさんはヘアメイクアップアーティストとして東京・青山の美容室での経験を経て、2016年に独立し台湾を拠点に活動を開始。雑誌や広告、著名人のヘアメイクを多数手がけています。2024年7月公開のNetflixの恋愛リアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン1に出演。2025年3月に芸能事務所「TWINPLANET」に所属。