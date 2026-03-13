犬がしていたら『超危険ないびき』５選

愛犬が寝ている時、いびきをかいている様子は可愛らしいですよね。しかし、今までと違ういびきをかいているときは要注意です。ここでは、犬がしていたら『危険ないびき』の特徴を紹介します。

1.以前より明らかに音が大きくなった

もしも愛犬のいびきが以前よりも明らかに音が大きくなっている場合、隠れている疾患や健康状態が悪化している可能性が疑われます。

肥満体型の犬の場合は、肥満度が進行してしまい、呼吸器や喉が脂肪に押し潰されている可能性もあるので、獣医師に相談し、アドバイスに従って生活習慣を改めましょう。

2.いびきの音が変化

今までは可愛らしい「クークー」「グーグー」という音だったいびきが、ある時から「ガーガー」「ヒーヒー」など、明らかに音が変わった場合も要注意です。

何らかの呼吸器系などの疾患が関わっている可能性もあるので、この状態が続くようであれば、動物病院で相談する必要があります。

3.「ゼェゼェ」と苦しそうな呼吸音

寝ているときに、「ゼェゼェ」と苦しそうな呼吸音を発している場合も、様子を注意深く観察してください。苦しそうに呼吸を繰り返しているということは、うまく酸素が取り込めていない可能性があります。

呼吸困難に陥ってしまうケースもあるため、体勢を変えてあげたり、獣医師に相談して改善のために処置してもらうなど対応しましょう。

4.呼吸(いびき）が止まる時間がある

愛犬がいびきをかいているときは、呼吸のテンポ感にも着目してください。もしも途中で呼吸（いびき）がピタッと止まり、呼吸していない時間がある場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

呼吸が止まっている時間が長いと、酸素不足に陥ったり、最悪の場合、症状が重症化したり、命を落とすほどの危険な状態になってしまう危険もあるので注意してください。

5.ある日突然大きないびきをかくようになった

愛犬がある日突然大きないびきをかくようになった場合、体内で何らかの異常が生じている可能性が疑われます。

喉や鼻、気道などに新たな疾患を発症していたり、体調不良に陥っていたりする恐れがあるので、突然大きないびきをかくようになった場合は、一度かかりつけの動物病院に相談してみましょう。

犬の超危険ないびき…考えられる病気とは

紹介したような危険ないびきが出始めたら、どのような病気が考えられるのでしょうか。

アレルギー性鼻炎 気管虚脱 軟口蓋過長症 鼻孔狭窄 睡眠時無呼吸症候群 鼻や喉の腫瘍

いびきに異常が見られるときは、以上のような病気が疑われます。また、肥満体型の犬はいびきが激しくなりやすいので、獣医師の指示に従いながら、健康的なダイエットを進めていきましょう。

まとめ

いかがでしたか。いびきが悪化したときは、思いもよらない病気が隠れていることもあります。愛犬の健康を守るためにも、「いびき」という何気ない症状の変化を見逃さず、不安な状態が続くようであれば、早めに動物病院を受診しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)