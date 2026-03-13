3月8日放送の『秘密のママ園2』（ABEMA）に女優の新川優愛がゲスト出演。夫とのなれ初めや子育てについて語ったのだが、産後の体型の変化について触れたコメントが注目を集めた。

「今作は、滝沢眞規子さん、近藤千尋さん、峯岸みなみさんという『3人のママ』による、トークバラエティ。新川さんは、2019年に結婚した夫との馴れ初めや子育てについて語りました。結婚当時、ロケバスの運転手との結婚というニュースに世間が沸き立ちましたが、共通のスタッフに『ロケバスに忘れ物しちゃって』といって連絡先を聞き出したことを明かしていました。

一方、番組後半で出演者がコンプレックスについて語る場面では、新川さんも自身のフェイスラインを触りながら『私、顔のお肉が付きやすいというか。運動とかすればいいんでしょうけど、ここが今もどうしようかな、医療に頼りたいなって思ってるくらい』と本音を明かしていました。新川さんの告白にスタジオMCの滝沢さん、近藤さん、峯岸さんらは『みんなあるよ！』『人は（変化に）気づかないものだよね』とフォローしていました。

確かに、新川さんはかつてと比べれば、少しふっくらした印象があります。ただ、こうしてコンプレックスを吐露した一面は、視聴者に評価されているようです」（スポーツ紙記者）

Xでも、

《新川優愛さんの顎周り、愛おしいが過ぎるな》

《新川優愛ちょっと太ったけどそれでも可愛い》

と、安堵のコメントが並ぶ。「同じ人間なんだなと思えた」といった声もあり、親近感を感じた視聴者も多かったようだ。実際、出産を経た芸能人には、産後ダイエットに挑み、産前と変わらぬ体型を維持する人も多い。

「2020年に第一子を出産し、2カ月で復帰した女優の北川景子さんは、産後番組に出演した際、『（産後ダイエットを）やりました。子どもを生む前に撮っていた映画の舞台あいさつがあって、それに立つために必死に、全力で』と述べています。出産で13.5kg太ったにもかかわらず当初は2kgしか痩せなかったそうですが、仕事復帰も決まっていたため、相当努力したとか。

元AKB48の河西智美さんは、昨年のInstagramで28kgもの産後ダイエットを成功させたと明かしていました。他にも、減量に成功したと明かす芸能人は多い。

もちろん、仕事のためにそこまでして体型を変化させるのは、並大抵の努力ではないでしょう。ただ、こうしたエピソードに『私も痩せないとかな？』と不安を覚えてしまう視聴者も多くいるかもしれません。そうした中で、新川さんの“ふっくら姿”に安心感を覚えた人も多かったのかもしれませんね」

アツアツの夫との話も、素直な体型の話も、引き続きありのままに聞いてみたいものだ。