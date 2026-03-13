スマホ時代に「紙の手帳」が3万部…「今日できたことを3つ書くだけ」がヒットした理由
スマホひとつでスケジュールもメモも完結する時代に、あえて“紙の手帳”が売れている。しかも累計3万部。延べ5000人以上が参加するオンラインコミュニティまで生まれているというから驚きだ。
その名は『自分軸手帳』。単なるタスク管理ツールではなく、「自分との対話」に特化した一冊だという。
なぜ今、手書きの手帳なのか。なぜここまで人を巻き込むのか。開発者であり自分軸手帳合同会社代表の一番ケ瀬瑶子さんに、『自分軸手帳』発案の舞台裏を聞いた。
◆デジタルの時代にあえて「手書き」する意味とは？
開発者の一番ケ瀬さんは、2021年から『自分軸手帳』を販売（累計3万部）するだけでなく、延べ5000人以上が参加するオンラインコミュニティ「手帳部」も運営している。
--『自分軸手帳』と一般的な手帳の決定的な違いはどこでしょう？
一番ケ瀬：一般的な手帳は、スケジュールやタスク管理のために使用しますが、『自分軸手帳』は自分との対話を目的としています。自分の感情や価値観、本当にやりたいことに気づくために、目標設定と振り返りにフォーカスした手帳です。
--あえて手書きなのは、どのような理由があるのでしょうか？
一番ケ瀬：スケジュール管理が目的ならデジタルが便利ですよね。私自身デジタルツールを大いに活用する人間です。ただし『自分軸手帳』には、手書きのメリットがあるのです。
--具体的にはどういったメリットですか？
一番ケ瀬：手帳を開き、手を動かして書く行為は、自分の内側と向き合うための儀式のような役割を果たします。また、手書きの文字を見ると、書いたときの情景や感情が鮮明によみがえり、五感を刺激してくれます。筆跡の乱れやページの余白は、デジタルでは削ぎ落されてしまう特別な質感です。
アナログ手帳は、その時点の自分を切り取ったスナップショットです。この１冊が「2021年の私」として、現在の自分との差分をハッキリと認識させてくれるので、変化や成長を実感するツールになります。
◆“自分軸”を見失った体験「育休中に不安に襲われて」
--“自分軸”とは一体どういうものでしょうか。具体的に教えていただけますか？
一番ケ瀬：例として、私の実体験をお話します。次男の育休に入った初日、仕事中心の生活が急に途絶え、私は不安に襲われました。「今日何をすればいいのかわからない」という状態になり、自分が何者でもなくなったような感覚に陥ったのです。
赤ちゃんのお世話は、大切で幸せな時間です。しかし一方で、社会から自分だけ取り残されたような満たされない思いを抱えていました。
育休明けの働き方も、正解かわかりませんでした。家事や育児は誰かとシェアしてキャリアを優先するのか、仕事を減らして育児とバランスをとるのか、いったん専業主婦になるのか、はたまた会社を辞めて独立するのか。自分がどの道に進みたいのか、まるでわからなかったのです。
当時、私は答えを外に求め続けました。ある時は子連れでMBA講座に通い、ある時はパン教室へ。大前研一氏のビジネス書を読み漁ったかと思えば、「丁寧な暮らし」を模索したりもしました。自分に軸がないため周りの人が皆輝いて見え、精神的に疲弊してしまったのです。
◆他人が求める正解を探して生きてきた
--なぜ自分がどうしたいのかわからない状態になってしまったのでしょう。
一番ケ瀬：振り返ってみると、これまで「他人軸」で生きてきたからだと気づきました。私は学生時代は勉強に励む「良い生徒」で、会社員時代は「会社が求める成果」に応え、自分が何をしたいかよりも「80％程度の評価が得られる道」を無難に選んできました。
誰かに求められるタスクや役割を必死にこなすうちに、自分軸を見失っていたのです。
