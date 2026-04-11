今日11日は、関東の内陸では最高気温が30℃近くまで上がる所があるでしょう。東京都心など、今年初めて最高気温25℃以上の夏日になる所が続出して、急な暑さに注意が必要です。急な暑さに注意昼前には25℃を超える所も関東は、今日11日の日付が替わる頃には前線に伴う雨雲が抜けて、朝からすっきりと晴れています。午前6時までの最低気温は、神奈川県三浦市で17.5℃、千葉県館山市で18.7℃と、南風が吹いている所では昨夜からほ