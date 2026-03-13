実は日本生まれ！知っておきたいホワイトデーの由来と手作りお返しレシピ

毎年3月14日に訪れるホワイトデー。バレンタインのお返しをする日として定着していますが、実はホワイトデーは日本で生まれた習慣だって知っていましたか？意外と知らない由来と一緒に、手軽に作れるお返しスイーツレシピもご紹介します。

ホワイトデーは「日本生まれ」のイベント

欧米では、バレンタインデーはカップルや家族が互いにプレゼントを贈り合う日として親しまれています。日本のように「女性から男性へチョコレートを贈る日」という習慣はなく、そのためお返しの文化も生まれませんでした。

ホワイトデーが誕生したのは1970年代後半の日本。バレンタインデーにチョコレートをもらった男性たちの間で自然とお返しをしようという気持ちが生まれ、菓子業界がそれに着目したのがはじまりとされています。

「マシュマロデー」からホワイトデーへ

ホワイトデーの起源については諸説ありますが、有力なものの1つが福岡の老舗和菓子店・石村萬盛堂による「マシュマロデー」の発案です。1977年（昭和52年）、当時の社長が女性雑誌の投稿にあった「せめてマシュマロでも返してほしい」という声をヒントに、バレンタインのお返しにマシュマロを贈る記念日を考案しました。

1978年当時の「マシュマロデーキャンペーン」の歴代ポスター

もう1つの有力な説は、全国飴菓子工業協同組合（全飴協）が1978年（昭和53年）に「キャンディを贈る日」としてホワイトデーを制定し、1980年（昭和55年）に銀座の百貨店で大々的なキャンペーンを行ったというものです。

「マシュマロデー」という名前から「ホワイトデー」に変わったのは、百貨店からの「マシュマロを思わせる白にちなんで名称を変えてはどうか」という提案がきっかけ。白いマシュマロ、飴の原料となる砂糖の白さ、そして若者の純粋な愛のイメージが「ホワイト」という言葉に重なり、現在の名前が定着していきました。

3月14日に決まった理由

ホワイトデーが3月14日に定められた理由の1つには、バレンタインデー（2月14日）のちょうど1か月後というアンサーデーとしての意味があります。また、古事記および日本書紀において、日本で初めて飴が製造されたとされる日が3月14日前後であることも関係しているとされています。

近年は「友チョコ返し」も広がっている

かつては恋人や意中の相手へのお返しが主流でしたが、近年はバレンタインデーの多様化とともにホワイトデーの贈り合い方も変わってきています。友人同士やクラスメート、職場の仲間との「友チョコ」文化が広まり、ホワイトデーも気軽なお返しの日として楽しまれるようになっています。

材料3つで作れる！ロックチョコのレシピ

手作りのお返しを考えているなら、材料3つだけで作れるロックチョコがおすすめ。電子レンジで溶かして混ぜるだけで、見た目もかわいい1品が完成します。板チョコ1枚で約20個分作れるのも嬉しいポイントです。





ホワイトデーは実は日本ならではのお返し文化が生んだイベント。大切な人への感謝を伝えるきっかけとして、手作りスイーツをぜひ試してみてくださいね。

