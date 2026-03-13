Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月13日は、健康管理機能とバッテリー性能が進化したApple（アップル）のスマートウォッチ「Apple Watch Series 11」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

高血圧パターン通知や睡眠スコアなど、健康管理機能が大きく進化した「Apple Watch Series 11」が11％の過去最安値に！

Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 11」が、Amazonで11％オフの過去最安値に！

健康状態を日常的にモニタリングできる機能が充実、特に注目なのが血圧の高い状態が続くパターンを検出し、高血圧の兆候が見られる場合に通知する機能。日常生活の中で体調の変化に早く気づけます。

睡眠スコア機能により夜間の睡眠の質も可視化。眠りの状態を数値化することで、回復力の向上や生活習慣の見直しに役立ちますよ。

さらに心電図の記録や高心拍数・低心拍数の通知、不規則な心拍リズムの検出、睡眠時無呼吸の兆候通知など、多角的に健康状態をチェック可能。バイタルアプリでは夜間の健康指標も確認でき、血中酸素レベルの測定にも対応しています。

最大24時間バッテリーと耐久性の高いボディ。フィットネスから日常まで手首からサポート

薄くて軽いボディを採用、一日中装着していても快適で、エクササイズ中や睡眠中でも自然にデータを記録できます。

フィットネス機能も充実しており、ランニングやハイキング、ヨガなど多彩なワークアウトに対応。ペーサー、心拍数範囲、トレーニング負荷などの先進的な計測機能を備え、トレーニングの質を高めます。購入者はApple Fitness+を3か月間無料で体験できます。

バッテリー性能も進化しており、通常使用で最大24時間駆動。わずか15分の充電で最大8時間使用できる高速充電にも対応しています。

耐久性にも優れ、Series 10と比べて2倍の耐擦傷性能を持つガラスディスプレイを採用。50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能も備えており、日常からアウトドアまで安心して使い倒せます。

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド - S/M、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応 57,610円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年3月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

