今回ご紹介するのは、車内で撮影された「予想外のワンシーン」です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35万5000回再生を突破し、「こりゃ騙されたわ(笑)」「人じゃなかったん…？」「何回見ても笑っちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車の後部座席から助手席を撮影→『人の頭が映っている』と思いきや…目を疑う『まさかの正体』】

助手席の正体は…

TikTokアカウント「nico_ito_poodle」の投稿主さんが紹介したのは、ある日の車内でのワンシーンです。投稿主さんは、後部座席に座っていたそう。その場所から、助手席を撮影したのでした。

助手席のヘッドレストからは、チラチラと黒い後頭部が見えるよう。どうやら誰かが座っているようです。少し短めの毛の感じから、男性が座っているのかと思いきや…？

助手席にいたのは、なんとワンコ！！スタンダードプードルの『いと』ちゃんでした。いとちゃんが座るとちょうど人間ほどの座高になる上、黒毛が髪の毛のように見えていたのです。

どう見ても人間！！

いとちゃんは、普段からとても姿勢がいいのだとか。カメラがいとちゃんの横顔を映すと、背筋をピンと張ったいとちゃんの姿が…。その凛とした座り方は、犬だと分かったあとも違和感を覚えるほど…！！

ちなみに、今回のワンシーンは、出勤時の光景なのだとか。窓の外をキョロキョロと眺めるいとちゃんの姿から、なにやら楽しんでいる様子が伝わります。

後続車から見ると完全に人間なのでは…と綴った投稿主さん。周りのドライバーも、正体に気付いた途端に驚いてしまうのではないでしょうか？

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「うちの息子と同じ髪型で草」「めちゃくちゃ姿勢よくて笑った」「人じゃなかったら何ってくらい人www」など沢山の反響がありました。

家族に迎えて3年

そんないとちゃんは、2022年生まれの男の子。先日、家族になって3年記念日を迎えたといいます。今では人間並みに大きいいとちゃんですが、子犬期はもちろんコロコロと可愛いミニサイズ♡まるで天使のようにあどけなかったとか。

5キロ程度だった体重は、22キロにまで成長したそうです。同居犬の『にこ』ちゃん＆『つむぐ』ちゃんとも親交を深め、プードル3兄弟に…。大きさはそれぞれ違うけれど、本当の兄弟のように仲睦まじいそうですよ♡

TikTokアカウント「nico_ito_poodle」には、3匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nico_ito_poodle」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。