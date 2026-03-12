今回紹介するのは、Threadsに投稿された、こたつでまったりくつろいでいた猫ちゃん。こたつの中で、とろ～んとだらけきっていたみたいです。投稿はThreadsにて、2.1万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。

【写真：『こたつの中』を覗いたら、ネコが……とっても気持ちよさそうな『体勢』】

こたつ覗いたら…

今回、Threadsに投稿したのは「nekotohirune｜ネコトヒルネ」さん。登場したのは、猫のみけまるちゃんです。

投稿されたのは、とある日のみけまるちゃんの日常の様子。投稿主さんがふと、こたつの中を覗き込んでみると…。そこには、こたつの中でだらけきっていたみけまるちゃんの姿が。まるで、溶けたおもちみたいにとろ～んと伸びていたそうです。その脱力具合は、見る人の体の力も抜いていっちゃいそうです。

こたつでくつろいでいたみけまるちゃんに癒される猫好き続出

こたつでだら～んとしていたみけまるちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「うわーもぐりたい」「カーペットと、ほっぺた&お口の接地面の尊さよ」「瞬きせずに見ていられる」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きさんが、みけまるちゃんの可愛さに心癒されたみたいです。

Threadsアカウント「nekotohirune｜ネコトヒルネ」では、猫のみけまるちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。みけまるちゃんの投稿はどれも可愛さ満点です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「nekotohirune｜ネコトヒルネ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。