パパさんとママさんの結婚式で、愛犬がリングドッグに挑戦したら…？微笑ましいハプニングと素敵な結末が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。

【動画：小さなチワワが『結婚式でリングドッグに挑戦した』結果→パパとママを見つけられなくて…まさかのハプニング】

愛犬がリングドッグに挑戦

YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」に投稿されたのは、チワワの「うに」ちゃんがパパさんとママさんの結婚式でリングドッグに挑戦した時の様子です。

結婚式当日、主役であるパパさんとママさんは一緒にいられないので、うにちゃんはご友人のお膝に乗って参列。ママさんがバージンロードを歩く姿を、「何してるの？」とキョトンとしながらお利口さんに見守っていてくれたとか。

そしていよいよ、うにちゃんの出番。うにちゃんを会場の入り口に下ろすと、「あれ？注目されてる？」とキョロキョロしながら歩き出したそう。どうやら何をしたらいいかわからなくて、戸惑っているご様子。

まさかのハプニング発生！

そしてうにちゃんはゲスト席にいるお友達を発見すると、「どうしたらいいの？」と助けを求めるように駆け寄ったとか。お友達が「あっち！」と教えたら、「ん？」と祭壇の方を見るうにちゃん。パパさんとママさんの姿を見つけて、今度こそ指輪を届けに行ってくれるかと思いきや…。

うにちゃんは2人が祭壇にいることに気付かなかったようで、「パパとママはどこ？」とゲスト席の間をウロウロして探し始めてしまったそう！可愛いハプニングに、思わず笑ってしまいます。

素敵な結末に感動

うにちゃんを抱っこしてバージンロードに戻してあげると、ようやくパパさんとママさんを発見して祭壇の方を二度見。その瞬間に、うにちゃんは嬉しそうにしっぽを振って早足で歩き出し、しゃがんで待っているパパさんのところに真っ直ぐきてくれたとか。

少し寄り道はしたものの、無事にリングドッグという大役を果たしてくれたうにちゃん。その後も式が終わるまで、パパさんとママさんをずっと見守り続けてくれたとのこと。そんなうにちゃんの立派で愛を感じる姿に、パパさんとママさんは感動したそうですよ。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛かったです」「頑張ったね」「ホントに偉かった」「感動しました」「末永くお幸せに」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」には、うにちゃん＆猫の「ころも」君の日常が投稿されています。2匹の可愛い姿やご家族との愛にあふれたやり取りを見たい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。