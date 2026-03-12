向井康二、津田篤宏（C）テレビ東京

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/12】テレ東では、3月15日に「その日、どんな日？〜気になる予定を追ってみた〜」（ひる12時〜12時54分）を放送。MCは、Snow Manの向井康二とダイアンの津田篤宏が初タッグを組む。

【写真】Snow Manメンバー、スタイル抜群ゴルフウェア姿

◆向井康二＆津田篤宏が初タッグ


誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見させてください！」と直撃。予定の書き方、妙なフレーズの予定、謎の空白…そこから浮かび上がる、“なんだか気になるその日”に密着し、思いもよらない現場やドラマ、そして人間味あふれる瞬間に出会っていく。たった1日の予定から、その人の人生が立ち上がる、予定のぞき見ドキュメントバラエティとなっている。

MCは初タッグとなる向井＆津田が務める。そして、ゲストには森田哲矢（さらば青春の光）、「おひなさま」こと長浜広奈。MC、ゲストの気になるスケジュールも公開されるかも？（modelpress編集部）

◆向井康二＆津田篤宏コメント


Q1.お2人一緒でのMCはどうでしたか？

津田）やっと来たかと！テレビであんまり一緒になることはないんですけど、初めて…まさかのテレ東さんで…（笑）まさかってことではないですけどありがとうございます！よかったよね！？

向井）楽しかった！

津田）面白かったよね！いい番組なので観てほしいと思います。

向井）是非皆さん観てください！

Q2.印象的なVTRはありましたか？

津田）全部です！1秒もまばたき厳禁！

向井）津田さん結構まばたきしてましたよ（笑）。

津田）放送はお昼でしょ？お昼時には最高！

向井）12時から放送なんでね、VTRも面白いのでね！

Q3.番組をご視聴になる皆様へメッセージをお願いします。

向井＆津田）みなさん観てくださいよ〜！

津田）観てくれた方にはスッゴイゴイゴイ…

向井）ゴイゴイスー！！！

【Not Sponsored 記事】