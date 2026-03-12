Snow Man向井康二＆ダイアン津田篤宏、バラエティ番組でMC初タッグ ゲストはさらば青春の光・森田哲矢＆長浜広奈
【モデルプレス＝2026/03/12】テレ東では、3月15日に「その日、どんな日？〜気になる予定を追ってみた〜」（ひる12時〜12時54分）を放送。MCは、Snow Manの向井康二とダイアンの津田篤宏が初タッグを組む。
誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見させてください！」と直撃。予定の書き方、妙なフレーズの予定、謎の空白…そこから浮かび上がる、“なんだか気になるその日”に密着し、思いもよらない現場やドラマ、そして人間味あふれる瞬間に出会っていく。たった1日の予定から、その人の人生が立ち上がる、予定のぞき見ドキュメントバラエティとなっている。
MCは初タッグとなる向井＆津田が務める。そして、ゲストには森田哲矢（さらば青春の光）、「おひなさま」こと長浜広奈。MC、ゲストの気になるスケジュールも公開されるかも？（modelpress編集部）
Q1.お2人一緒でのMCはどうでしたか？
津田）やっと来たかと！テレビであんまり一緒になることはないんですけど、初めて…まさかのテレ東さんで…（笑）まさかってことではないですけどありがとうございます！よかったよね！？
向井）楽しかった！
津田）面白かったよね！いい番組なので観てほしいと思います。
向井）是非皆さん観てください！
Q2.印象的なVTRはありましたか？
津田）全部です！1秒もまばたき厳禁！
向井）津田さん結構まばたきしてましたよ（笑）。
津田）放送はお昼でしょ？お昼時には最高！
向井）12時から放送なんでね、VTRも面白いのでね！
Q3.番組をご視聴になる皆様へメッセージをお願いします。
向井＆津田）みなさん観てくださいよ〜！
津田）観てくれた方にはスッゴイゴイゴイ…
向井）ゴイゴイスー！！！
