THE SUPER FRUITの新曲「恋はメリーゴーランド」が、4月6日深夜よりTOKYO MXで放送、DMM TVにて独占配信されるドラマ『やたらやらしい深見くん』の主題歌に決定した。

同作品は、松本あやか原作の同名BL漫画を、樫尾篤紀×宮崎湧主演で実写ドラマ化。主題歌となる「恋はメリーゴーランド」は、花村想太（Da-iCE）、MEG.ME、Louisのトリプルタッグによる提供楽曲となっている。メロディアスでクセになるサウンドに、〈愛してる〉とメンバーリレーから始まるイントロなど、THE SUPER FRUITらしい遊び心が満載の一曲に。

また、カラフルでポップ、そしてフルーツのようにフレッシュなイメージの彼らが、2026年新たに打ち出すグループのキーワードである“チグハグ、大人になりました”をテーマを掲げた、少しだけ大人びたラブソングに仕上がっている。

あわせて、主題歌を使用した予告編映像も公開されている。なお、同楽曲は2月14日に配信リリースされた。

＜THE SUPER FRUIT 小田惟真 コメント＞

僕たちTHE SUPER FRUITの【恋はメリーゴーランド】がこの度、ドラマ｢やたらやらしい深見くん｣の主題歌に決まりました！ドラマと主題歌がすごくマッチしていると思うので、ドラマで流れる時、ライブや配信やCDで聴く【恋メリ】とは違う感覚になると思いますし、僕自身も楽しみにしています。ぜひ沢山見て沢山聴いてください！

（文＝リアルサウンド編集部）