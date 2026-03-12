もうすぐホワイトデー。大切な人への贈り物や自分へのごほうびに、手づくりの焼き菓子がひとつあると心が弾みますよね。今回は共働き料理家のぐっち夫婦に、粉砂糖をまとった雪のような見た目が愛らしい「スノーボールクッキー」のレシピを教えてもらいました。お手軽なのでぜひつくってみてください！

ほろほろ食感！クルミ香る「スノーボールクッキー」

今回は、材料を混ぜて丸めて焼くだけで手軽につくれる「スノーボールクッキー」を紹介します。粉砂糖をまとった雪のような見た目は、ホワイトデーなどの贈り物にもぴったり。

【写真】材料はこちら！

クルミの食感とアーモンドパウダーが香ばしいアクセントになり、口の中でほろほろと溶ける優しい食感に仕上がります。

メープルシロップの風味を活かし、甘さ控えめに仕上げることで、家族みんなで安心して楽しめるおやつに。日々のごほうびや、ちょっとしたギフトにも喜ばれる一品です。

●スノーボールクッキー

【材料（約20個分）】

クルミ（ローストずみ） 40g

A［薄力粉80g アーモンドパウダー30g 砂糖（てんさい糖使用）大さじ1 塩ひとつまみ］

油（太白ゴマ油使用） 大さじ4

メープルシロップ 大さじ1／2

粉砂糖 適量



【つくり方】

（1） クルミを細かく刻む。

（2） ボウルにAを入れて均一に混ぜ合わせる。

（3） （2）に油を加え、ゴムベラで切るように混ぜる。

（4） （3）の油が全体になじんだら、メープルシロップを加えて混ぜ合わせる。その後、（1）で刻んでおいたクルミを加えて混ぜ合わせ、生地をまとめる。

（5） 10gずつ分割し、丸く成形する。

（6） 170℃で予熱したオーブンで15〜20分ほど焼く。粗熱をとる。

（7） ポリ袋に入れ、粉砂糖をまぶす。

（8） 完成！ おやつにはもちろん、ホワイトデーのお返しにもぴったり。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください