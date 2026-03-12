タクシー代「1000円」を“クレカ決済”しようとしたら、運転手の人に「現金ないんですか？」と言われた！ 少額の場合“現金じゃないと迷惑”なんですか？ 売上から引かれる手数料とは

クレジットカードはどのくらいの人が利用している？

経済産業省の資料によると、2024年のキャッシュレス決済率は42.8％で、そのうち82.9％がクレジットカード利用でした。単純な計算になりますが、日本人の3人に1人程度はクレジットカードを利用している計算になります。

日本のキャッシュレス決済率は伸び続けており、今後もクレジットカードを利用する人は増え続けるでしょう。



タクシー代1000円をクレジットカードで支払おうとすると、嫌な顔をされる？

筆者も過去にタクシーで「現金ないんですか？」と嫌な顔をされたことがありますが、ほかにも同じ経験をした人もいるのではないでしょうか。

多くのタクシーではクレジットカード決済を導入しており、現金でなくても支払えます。しかし、クレジットカード決済の場合、タクシー会社側が手数料を負担するため、運転手の取り分が減るケースもあります。仮にタクシー代が1000円の場合、クレジットカード決済の手数料は30～50円程度です。

もし運転手の取り分が50％だとしたら、500円が運転手の報酬になります。ここから数十円差し引かれる会社もあるため、嫌がる運転手はいるでしょう。取り分が差し引かれるうえに、クレジットカード決済は端末の操作やレシート発行の手間がかかります。

手間がかかったうえに報酬が減るのであれば、クレジットカード決済を嫌がるのも無理はないといえるでしょう。また、中には現金を好む感覚が残っている人もいると想像されます。

タクシーでの支払いは、運転手に一任されているケースが多く、人によっては「現金ないんですか？」とその場で聞かれる可能性があります。



タクシーで角を立てずにクレジットカード払いにする方法

それでは、角を立てずにタクシーでクレジットカード払いにする方法はあるのでしょうか。現金を持ち歩きたくない、支払いはキャッシュレスで済ませたいと考える人は、次のような対策が有効です。



・事前にカード決済でも大丈夫か聞いておく

・交通系ICを使う

・タクシーアプリを使う



単純な方法ですが、タクシーに乗る前に「カード決済でもよいですか？」と聞いておけば、支払時に嫌な顔をされる可能性を減らせます。

また、交通系ICであれば端末にカードをかざすだけで済み、クレジットカードよりは手間がかかりません。ただし、決済手数料は発生するため、嫌がる運転手もいるでしょう。

おすすめなのは、タクシーアプリの活用です。タクシーアプリを利用すれば、車内決済かアプリ決済を選べます。タクシーアプリで有名な「GO」は、事前にクレジットカードやPayPayなどが登録でき、アプリ内で決済できるため、支払い時に嫌な顔をされることはないでしょう。

タクシーアプリGOは、地域によって車内決済時に手数料がかかるため、キャッシュレス決済を推奨しています。タクシーを使う機会があるうえに、キャッシュレス派の人は、タクシーアプリの活用を検討しましょう。



まとめ

タクシーの支払いで、クレジットカード決済を嫌がる運転手がいるのは事実です。自分の取り分が減る、手間がかかるなどが主な理由だと想像されますが、会社が「クレジットカード払い対応」としている場合は、カード払いをしても問題はありません。

「運転手が嫌がるのが面倒」と感じる人であれば、タクシーアプリの活用がおすすめです。事前に決済方法を指定しておき、無駄なストレスがないようにしてください。



出典

経済産業省 2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士