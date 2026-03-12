無念だろうが、ここを乗り越えない限りは……。

【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬”

11日に休場が発表された横綱大の里（25）。今場所は横綱昇進後初となる初日黒星から3連敗。協会に「左肩関節脱臼で3週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出した。

大の里は昨年11月場所中に左肩鎖関節を脱臼。そのケガが響いて、先場所は10勝5敗と星を伸ばせなかった。それでも終盤の相撲内容から、「壁を乗り越えた」と言われていたが……。

「先場所は7日目まで6勝1敗だったものの、土俵際の逆転が多く、綱渡りそのもの。8日目から3連敗すると、『休場した方がいい』との声が出たほどです。それでも休まず、悪いなりに考えた相撲で連敗明けから4連勝。不調なら不調なりの相撲で勝つすべを身に付け、これで一皮むけたと思われていたのですが……」（ベテラン親方）

昭和以降最速で頂点に上りつめた大の里にとって、左肩のケガは初めて直面した壁。それを乗り越えることで成長したのであれば、今場所は一体どうしたのか。診断書通り、完治していなかったのか。

前出の親方は「休場には診断書の提出が必須なので、それはうのみにはできないが……」と、こう続ける。

「第2、第3の壁にぶち当たっているのではないか。ひとつは『故障再発の恐怖心』。稽古ではそれなりでも、いざ本番で左からの攻めに力強さがないのはそのためでしょう。加えて、『馬力相撲の欠点』にも直面していると思われます。巨漢の大の里は、技術ではなくパワーでねじ伏せるタイプ。こうした力士はケガなどでパワーを発揮できないと、苦戦しがちです。左肩のケガで稽古が満足にできていないとすれば、なおさら。現役時代、力強い押し相撲で鳴らした八角理事長（元横綱北勝海）も、『馬力の力士は稽古をしないと落ちるのも早い』と話していましたからね。パワーが落ちていれば、悪いなりの相撲すら取れない」

この日は横綱豊昇龍、綱とりの安青錦、大関琴桜の上位陣が全滅。「荒れる春場所」の言葉通り、誰が優勝するかわからないサバイバル場所の様相を呈してきた。

◇ ◇ ◇

ところで、元横綱照ノ富士による暴行事件が世間を騒がせているが、角界では「起こるべくして起きた」という見方がある。背景にあるとささやかれているのが、元横綱白鵬との「壮絶因縁」だ。いったいどういうことか。過去に両者の間には何があったのか。

●関連記事 【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴力事件」の一因に“大嫌いな白鵬” では、それらについて詳しく報じている。