ここ数日、元EXILEで実業家の黒木啓司の言動が、SNS上で物議を醸している。「黒木さんは、実業家でインフルエンサーの宮崎麗果さんと2021年12月に結婚。2022年10月末には芸能界を引退し、以降は宮崎さんと共に実業家として活動してきました。しかし宮崎さんは2025年12月、約1億5000万円を脱税したとして、法人税違反などの罪に問われる事態となりました。2026年3月におこなわれた初公判では、起訴内容を認めています。同時期に