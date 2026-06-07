解散ライブの「ドキュメント映画」が始動先月31日、東京ドームのラストツアー「We are ARASHI」の最終公演をもって活動に終止符を打った嵐。3時間を超えるステージで披露されたのは、デビュー曲から最新曲までを網羅した“究極のベスト盤”ともいうべき内容だった。会場に集まったファン、そして配信で見守った全国の視聴者は、まさに時代の終わりを目撃したのだ。メンバー5人を巡る物語は、この“ラスコン”で幕引きかと思われた