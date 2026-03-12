20~30代から太る人が急増するのはなぜなのか！？

なぜなの？20～30代以降は太る人が急増するわけ

２０代から自然に筋肉が減っていく！

人の筋肉は、２０歳ごろまでは意識的に運動をしなくてもどんどん増えてくれます。そのうえ、学生生活で定期的に行う運動や部活、通学など筋肉がより発達する要因がたくさんあります。

しかし、２０～３０代をピークに筋肉量は徐々に減っていくということがわかっています。４０歳からは１０年ごとに約８～１０％減少していき、７０代の１０年で１５％も減少します。これは単純に運動する機会が減るからというわけではなく、体の自然現象とも呼べることであって、ごく健康な人に起こる現実です。

筋肉量が減っていくということは、１日の消費エネルギーの６～７割を占めている基礎代謝が減っていくことになるので、４０代でも２０代のころと同じ量を食べれば当然太りやすくなります。

さらに、筋肉には糖を取り込んで貯蔵する役割があります。筋肉が減少するとその許容量も比例して低下し、余った糖質で体脂肪がつくられやすくなったりもします。このことが、２０代を過ぎると太る人が急増する理由です。

もちろん、運動する機会が減る、社会人になってお酒を飲む機会が増えるなどほかにも太り始める要素はありますが、２０代を過ぎたら、体が変化していることを自覚して、意識的に運動をするという地道な努力が必要になってくるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡