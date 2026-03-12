「NEWS」小山慶一郎の実姉で、料理研究家、タレントのみきママこと藤原美樹（46）が12日、自身のインスタグラムを更新。管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができなかったことを明かした。

「いつも応援してくださる皆様へ」とした上で「私、今年の管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができませんでした」と受験資格を得られなかったとし、「これまで4年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるために必要な実習の日数が足りなくなってしまいました」と明かした。

「本当にばかです。当日はせっかく勉強したので国家試験を受けるだけ受けに行き、自己採点をしたら合格点を超えていました」とも。「もう本当につらくて人生で一番泣きました。悔しくてたまりませんでした」とつづった。

「一緒に大学の友達と前日まで頑張って勉強してきたので、このことを試験が終わるまで伝えることができませんでした」とみきママ。「たくさん応援していただいたのにも関わらず報告が遅れてしまい申し訳ございません」と謝罪した。

「でも、今はやっと切り替えることができました。もっと深く勉強するための時間をもらったと思っています。このプラス1年を知識を深めるための一年にして、来年絶対に合格をつかみ取りたいと思います」と前向きに記した。

「そして、一緒に頑張ってきた次男のれん。本当にお疲れ様。れんの頑張りは隣でたくさん勇気をもらいました。ですが、今回れんも希望の大学に入るために浪人することになりました。みなさん、もう1年、私とれんを温かく見守っていただけたら嬉しいです」とし、「#みきママ」「#管理栄養士国家試験」「#大学受験」と添えた。

みきママは管理栄養士の国家試験取得のため、2度目の大学生活を送っていることを明かしていた。1月には卒業論文を発表したことを報告するなどしていた。