「いらつき」が生む日本の排外主義と民主主義の危機…日本人特有の「寂しさ」と「人を見下し順列をつけ優位に立ちたい」心理

選挙制度の混乱、フェイクニュースの台頭、「日本人ファースト」といった排外主義の広がり…。民主主義の「たが」が外れつつある日本で何が起きているのか。諸外国ほど経済格差が広がっていない日本では、これらの原因を格差だけに求めるのは難しいと指摘するのが、内閣官房参与も務めたことのある劇作家・平田オリザ氏だ。



【図】アメリカのトランプ現象の説明のために用いられる、エレファントカーブ





氏の書籍『寂しさへの処方箋』より一部を抜粋・再構成し、経済的成長が止まってしまった先進国日本に蔓延する「寂しさ」と、「人を見下し順列をつけ優位に立ちたい」という日本特有の怨嗟の源泉を探る。

何かが崩れていく

何かが崩れていっている。あるいは、何かのたがが外れてしまったと、一定数の方々が感じているのではないだろうか。

その「何か」とは、民主主義そのものかもしれないし、それを支える選挙制度かもしれない。いやもっと深い、日本社会そのものが抱える問題と捉える人もいるだろう。

そしてここで言う「たが」とは、狭義では、「公人は、それだけは言ってはいけない」「心の底で思っていても口に出しては言わない」、そういう暗黙の了解のようなもの。

広義に捉えるならば、もう少し薄気味悪い、無意識の憎悪の蓋が開けられてしまったような感覚。

2024年7月の東京都知事選挙。掲示板のポスターの掲載権を売買するといった従来の選挙制度が想定していない事態が相次いで起こった。続く2024年11月の兵庫県知事選では「二馬力選挙」という、これも公職選挙法の盲点をつくような問題が浮上した。

また都知事選以上にフェイクニュースがさまざまに流れ、従来の「公正な報道」を墨守したテレビ・新聞は「オールドメディア」と揶揄されて、その影響力が低下していく。

あけて2025年6月の東京都議会議員選挙では、選挙演説中の罵り合いや、選挙活動に名を借りたヘイトスピーチが常態化し始める。そして7月の参議院議員通常選挙。排外主義を隠さない勢力が台頭し、多くの偽情報が人々を翻弄した。

「民主主義の危機」と言われるものは戦後幾たびもあったし、2024年から25年夏にかけての一連の選挙騒動も、一過性のものだと考えることもできるだろう。私もそう思いたい。

いまは過激な参政党であっても、日本維新の会がそうであったように、公的な政党活動をしていく上では角が取れ、やがてマイルドになっていくのかもしれないし、そうならなければ、いずれ飽きられるのだろう。これもそうあって欲しいと願う。

そもそもこういった「たが」の外れ方は、2016年の一度目のトランプ現象から始まったとも言える。あるいは安倍政権こそが、このたがを外してしまった元凶だと考える人もいるだろう。どこまで遡ればいいのかはわからない。実は私自身、5年ほど前に「ミニトランプ選挙」のようなものに巻き込まれた経験もある。

だが、私がいま問題にしたいのは、どうもこの、日本で起こっている一連の出来事の特徴が、トランプ現象のような過熱ではなく、欧州で起こっている排外主義のような過激さでもない点だ。

「日本人ファースト」と言っても、日本人はまだ外国人に職を奪われてはいない。

いま私が住んでいる兵庫県北などでは、これから多くの外国の方に働きに来ていただかないと、産業も福祉も成り立たないことは目に見えている。インバウンド観光は、すでに日本の外貨獲得の命綱だ。いったい何が不満なのか？ いったい何に「日本人」はいらついているのか？

「格差」が原因だと多くの有識者は言う。その分析や書籍も多く出ているし、それらの研究、検証の一つひとつは切実で、ほぼ正しい。だがしかし参政党や日本保守党の支持者たち、あるいは安倍晋三氏を支えた岩盤支持層にしても、それは最貧困層と直接重なってはいない。

よく知られるように、かつてヘイトスピーチを行ってきたのも正規雇用の中間層が多かった。



いま起こっているのは、おそらく、何かへのプロテスト（抵抗）ではない。だから「格差を声高に叫んでも、その声は届けたいところには届かない。

では、原因はなんだろう。

エレファントカーブ

2012年、世界銀行のエコノミストだったブランコ・ミラノヴィッチによって発表された「エレファントカーブ」という概念は、その数年後に起きたトランプ現象を明快に説明する理論として注目を集めた。

上の図の通り、エレファントカーブとは、1988年から2008年までの20年間のグローバルな所得成長率を分析したものだ。

横軸（X軸）は世界全体の所得分布階層を示す。世界の人口を百等分して左から右に並べている。縦軸（Y軸）には1988年からの20年間の各所得階層の所得の伸び率（成長率）が示されている。

この図によって「世界の所得階層の特定の位置にいる人々が、該当する20年間、おおむねどれくらい所得が伸びたか」を把握することができる。このグラフの線が象のシルエットに似ているところから、エレファントカーブと名づけられた。

X軸のもっとも左端はアフリカなど10の最貧困層だろう。この部分は、おそらく2010年代からのここ15年ほどで相当改善されたと見られるが、2008年までの時点では長い内戦や政治的な混乱などが理由で、貧困からまったく抜け出せなかった状態の階層だ。象の尻尾の先端にあたる。

そこからX軸を右にたどると、象の尻尾から尻のあたり、ここが世紀末からミレニアムにかけて貧困から抜け出しつつある層。そして大きな象の背中が東南アジアやインドなど、平均所得はまだまだ低いが、グローバル化の恩恵もあって急成長を遂げ、最貧困からは脱した階層。だから中国は、おそらく象の頭部のあたりにいるのだろう。

もちろん、これは国ごとの分析ではなく、あくまで世界の人口と所得の関係なので例外も多いが、韓国、台湾はいま成長が止まりつつある眉間から鼻にかけて。そして先進国の下位中間層、すなわち日本で言えば年間所得が300万円前後の人々が象の鼻の折れ曲がった部分。

ある程度の所得はあるが、成長が止まった階層だ。その先、上を向いた象の鼻先は、ITバブルの長者たちといった超富裕層で、ここは所得が伸び続けている。

2016年の米大統領選挙において、トランプ現象を説明するために、このエレファントカーブはよく用いられた。ドナルド・トランプ氏の支持層の不満の背景を解き明かすのに、この理論がきわめて明晰だったからだ。

トランプ支持者の過半は新興国の人々よりも所得は高い。もちろん為替の問題や、国ごとの物価の違いもあるから単純な比較はできないが、それを前提としても、おそらくアメリカの下位中間層は、東南アジアの新興国中間層よりも経済的には比較的豊かな生活を送っている。

問題は、その対比ではない。

この20年、所得が伸びなかった自分たち、物価上昇によって可処分所得が少しずつ目減りしてきた自分たちよりも、新興国中間層の所得が伸びていることが許せないのだ。そして、かつて自分たち労働者の味方だったはずの民主党政権の施策が、人権や多様性の名の下に、この新興国中間層を優遇しているように見えてしまう。

自分たちの努力が報われないのに対して、「あいつらはうまくやっている」とも感じてしまうのだ。

同じ2016年、民主党の大統領予備選挙に出馬したバーニー・サンダースは、この下位中間層の不満と怨嗟を、超富裕層に向けようとした。

しかし彼は予備選段階でヒラリー・クリントンに敗れる。その真っ当に見える主張は一定の支持は得たが、民主党支持者の中でさえ多数を占めるには至らなかった。

一方、共和党のトランプ氏は、この怨嗟を新興国中間層の象徴であるニューカマー（移民）たちに向けることで、いわゆる白人貧困層の心をつかんだ。

橋を作ったのは誰か？

私はこの時期、トランプ支持者の気持ち、特になぜ従来の民主党支持者たちもトランプ氏を支持するかについて、往年のフォークソングの名曲『橋を作ったのはこの俺だ』を使って、自分が教鞭をとるいくつかの大学の学生たちに説明してきた。

作詞・作曲はのちにグラミー賞の生涯功労賞受賞した、アメリカを代表するフォークシンガートム・パクストン。日本では高石ともやさんの訳詞と歌で有名になった。おそらく団塊の世代なら、学生運動や労働運動の中で歌った方も多いだろう。

強い腕や強い体で森を切り拓き、橋や道路、そしてこの国を作ってきたのは俺たちだ、自分たちの先祖に偉い人はいない、誰かが命令したからこの国ができたのではない、と歌い上げる。

いま聞けば、男性中心主義ではないか、アメリカの先住民のことはどうなんだといったツッコミどころが満載だが、そのツッコミのPC（ポリティカル・コレクトネス）具合もまた、トランプ支持者にとっては怨嗟の対象なのだろう。

おそらくかつては民主党支持者の集会で歌われていたこの歌が、いまはトランプ支持者の気持ちを代弁するものになっている。逆にいまの民主党支持者からすれば、歌詞の一部は反知性主義にも聞こえるだろう。

この国を作ったのは俺たち（白人男性）だったはずなのに、いまでは偉い政治家や学者たちがいろいろと理屈をつけて、ニューカマーたちの方を優遇している。トランプ氏への支持の広がりの起点はここにあった。

そしてその源流には、「寂しさ」がある。取り残されたという感覚。そして「あいつらだけがうまくやっている」という怨嗟。

エレファントカーブが示す先進国中間層の経済的な停滞は、その後、保護主義的な貿易政策や国内産業の重視といった政策指針の根拠として議論されてきた。1990年代以降のグローバリズムこそが、自分たちの停滞の原因だという主張だ。

そしてまさにいま、その議論の方向の通り、トランプ関税の嵐が吹き荒れ世界を大混乱に巻き込んでいる。

経済的な混乱だけで済めば不幸中の幸いだが、よく言われるようにこれが1930年代の再現にならないことを願うばかりだ。

世界有数の工業国になって一等国の仲間入りと浮かれていても、実際には西洋列強に見下される日本人の寂しさが、あるいは第一次世界大戦の戦勝国なのに経済が一向に上向かないイタリア人の取り残された感覚が、そして「ユダヤ人だけがうまくやっている」というドイツ人の怨嗟がファシズムを生んだように。

日本人の寂しさ─小さな谷の住人たち

このエレファントカーブは、個人の所得の問題を扱っている。だからこそ、これがトラ

ンプ支持層の心理分析に役立った。しかし、もう一点、注目しなければならない事柄があ

る。それは、この象の鼻の折れ曲がった小さなＶ字部分が、そのまま日本国なのではない

かという特殊事情だ。

日本にはイーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグのような数兆円単位の資産家は少ない。一方で格差が広がっているとはいえ、欧米に比べると失業率、特に若年層の失業率は相対的にとても低い。非正規、低賃金、円安などのマイナス要因は数々あるが、それでも年収約200万円から700万円あたりに半分近い世帯が収まっている。

これはほぼそのままエレファントカーブのＸ軸75から90あたりの領域だ。

似たような経済構造、社会構造を持つ韓国と比べても、日本はやはり格差が小さい。韓国においては高所得高成長の財閥一家と、その財閥系企業に勤める人々に比して、そこからはじき出されてしまった人々との格差が大きく、それが社会不安の原因となっている。

中堅企業が少ないので、大学卒業時点で大きな企業に就職しないと人生の負け組扱いとなる。地域間格差も厳しい。そして、あまりに経済が急成長し、社会変革が激しかったので、人々の意識の改革がまったく追いついていない。

強い儒教社会なので、結婚した際の女性の負担はまだまだ大きい。それを少しでも緩和しようとすると男性たちから「自分たちには徴兵もあるのに女性を優遇しすぎている」と反発が出る。一定数の女性は、この事態に絶望し、結婚をしないか、あるいは海外への移住を考える。

日本は、これほどにドラスティックな事態には至っていない。おそらく私たちの住む国は、世界でもっともコンパクトに、この小さなＶ字部分に国民全体が暮らしているのだ。

ここに日本と日本人独の（トランプ支持層や欧州の極右とも異なった）寂しさの正体がある。なぜこのことを日本の経済人や政治学者たちは、もっと強く指摘しないのか不思議でならない。これが、先に指摘した日本人独特の「不満」と「いらつき」の正体だ。

批判を受けることを覚悟で書くなら、「事態はそれほど深刻ではない」。

もちろん日本社会にまったく問題がないとは露ほども思っていない。格差の問題も少しずつ広がっている。しかし現状、日本の格差問題は多くが相対的貧困、すなわち可処分所得が少ないことに由来している。

理由は複雑だろうが、確実に言えるのは賃金が安くて物価が高いということだ。失業率は低いから食ってはいけるが、他に使えるお金が少ない。

だから教育や子育てに格差が生じやすい。それでも他の先進国に比べて、日本はまだまだ暮らしやすく、何より安全で安心だ。

だから、少なくとも狭義の「経済格差」が問題の中核ではない。この点を踏まえないと、社会全体の議論がかみ合っていかない。

問題は、この小さなＶ字の谷の中での嫉妬や憎悪は、それ特有のゆがみを見せるという点だ。ここに日本特有の状況がある。それほど事態が深刻でないがゆえに、本人たちさえそれと気がつかない、いや、認めたがらない小さな「いらつき」が起こる。

たとえばその「いらつき」は角田光代さんの小説『対岸の彼女』で克明に描かれた、地方の女子校におけるいじめの連鎖の状況に酷似している。少し長いが引用してみよう。

ナナコとの待ち合わせはしかし以前と同じく校外で、落ち合って河原へいき、買い食いをしながら、突然生じたカースト制についてよく話したり、笑ったりしていた。



結局さ、のっぺりしすぎてるんだよ、とナナコは言っていた。何もかもがのっぺりしてる。毎日、光景、生活、成績、全部のっぺりしてるから、いらいらして、カーストみたいな理不尽な順位をつけて優位に立ったつもりにならなきゃ、みんなやっていられないんじゃないかな。 この学校の生徒たちには選択権がない、だから同じ地点に立っているしかない、というのは、葵も感じていたことだった。そもそも進学校ではなく、学校自体のモットーが設立当時とかわらず未だ「良妻賢母」で、けれど結婚に夢を見られるほど女子生徒たちは前時代的でもない。しかしだからといって高校の偏差値が上昇することはなく、そもそもカリキュラム自体が他の学校とは異なり、ずいぶんのんびりしているように葵には感じられた。中学ではぎりぎり落ちこぼれずにすんだ葵は、この高校でいつも上位の成績をとっていた。けれどもしトップになったとしても、大学進学はよほどがんばらなければ難しいということを葵は理解していた。



（中略）同じ顔ぶれでつるみ続け、文句ばかり言い連ねることを覚え、何も学ばないままそこも卒業し、合コンやナンパで知り合った土地の男と結婚していく。そんな図式が、この町に住んでまだ一年と少ししかたっていない葵にも理解できた。多くの卒業生がたどった経路を、自分たちも遠からずなぞることになるとだれもがうすうす知っている。わかりすぎる未来に対して、早くも惓んでしまった空気が高校二年にてから色濃く流れはじめた。小学生のようないじめをするほど幼稚ではないが、けれど何かむしゃくしゃする、人を見下し順列をつけ優位に立ちたい。そんな気分が、どこにも出口を見つけられないまま鬱積していっているように、葵には感じられた。（文春文庫、二〇〇七年）

「けれど何かむしゃくしゃする」「人を見下し順列をつけ優位に立ちたい」。

日本を訪れる多くの中国人旅行者よりも、おそらく日本人の中間層の方がまだ所得は上だ。しかし中国のように経済が成長していれば未来に希望が持てるから、少ない収入でもそれを消費に充てる。冷静に考えればわかることだが、本当の富裕層はドラッグストアで爆買いなどはしないのだ。

だがそれを見た日本の下位中間層は、なんとなく寂しさを感じる。むしゃくしゃする。

その寂しさやいらだちは、うらやましさの裏返しで、しかしそれを認めたくない人たちが、生活習慣の小さな違いなどをあげつらい、インバウンドはマナーがなってないと嘲笑する。あるいはフェイクニュースをすぐに信じてしまう。

クルド難民に対するいわれなき中傷も、生活保護世帯に対する偏執的な追及も、根は同じところにあるのだと思う。

この日本特有のこのような現象を仮に「微温的格差」あるいは「日本型の微温的格差」と

でも名づけておこうか。

さて、このような顕在化しにくい怨嗟の念に対して、はたしていったいどのような対応策を見出せるだろうか？ 何しろ対象は、本人たちも認めていない、認めたがらない寂しさなのだ。「寂しいんだね」と声をかけたところで、「寂しくないよ、放っておいてくれ」と言われるのが関の山だ。

どうすればいいのだろう。



どうしようもないのだろうか。

