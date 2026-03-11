宇宙史に名を刻むアイコニックな時計たち【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】

【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】

月面着陸計画を始め、宇宙開発の歴史と深く結びついてきた腕時計たち。過酷な環境下で高い精度と信頼性を証明してきた「宇宙をルーツに持つ」名作は、機能だけでなくデザイン面においても抜群の存在感を放つ。

＊ ＊ ＊

■時計史における“宇宙ルーツ”のアイコン的存在

オメガ

「Speedmaster スピードマスター ムーンウォッチ 310.30.42.50.01.001」（111万1000円）

1969年、人類が初めて月面に降り立った際、宇宙飛行士の腕には「スピードマスター」があった。NASAの過酷な試験を唯一クリアし、公式装備品として採用された確かな実績を誇る名機。左右非対称ケースやタキメーターベゼルなど、当時の意匠を今に伝える宇宙時計の象徴的存在だ。

【SPEC】ケース径42mm、手巻き（キャリバー3861）、マスター クロノメーター認定、パワーリザーブ約50時間、SSケース、5気圧防水、強化プラスチックガラス

▲1万5000ガウスの耐磁性能を持つMETAS認定のマスター クロノメーター。本作はヘサライトガラス風防モデル

■ルーツを継承しつつ進化した 反転配色の最新ムーンウォッチ

オメガ

「Speedmaster スピードマスター ムーンウォッチ ブラック ホワイト 310.30.42.50.01.004」（147万4000円）

人類初の月面着用モデルのDNAを受け継ぎながら、現代的にアップデートした最新作。ムーンウォッチの象徴であるステップダイアルが2枚のプレートで構成され、ダイアルカラーのブラックとホワイトを反転させたデザインが特徴。配色の美しさと視認性の高さが際立つ。

【SPEC】ケース径42mm、手巻き（キャリバー 3861）、マスター クロノメーター認定、パワーリザーブ約50時間、SSケース、5気圧防水、反射防止サファイアガラス、シースルーバック

▲文字盤にはオメガロゴとインデックス、ムーンウォッチスタイルの針を配置。ブラックセラミック製ベゼルリングを採用

▲ムーブメントには、名機321を進化させたオメガ コーアクシャル マスター クロノメーター キャリバー3861を搭載しているのもポイント

■精度の高さを月面で実証！ NASAを支えたクロノグラフ

ブローバ

「アーカイブスシリーズ ルナ パイロット クロノグラフ 96K115」（10万3400円）

1971年、アポロ15号の月面着陸で着用されたクロノグラフがルーツ。当時のロゴやデイト表示のない文字盤などオリジナルを再現しており、皆既月食“ブラッドムーン”をモチーフとする赤いダイヤルが印象的。262KHzで振動する独自の高精度ムーブメントを搭載。

【SPEC】ケース径43.5mm、ハイプレシジョンクォーツ（262kHz）、SSケース、5気圧防水、サファイアガラス

■人類の火星探査の歴史と未来にインスパイアされたタイムピース

シュトゥルマンスキー

「MARS2 NH35-9035975」（21万4500円）※数量限定999本

ソ連が掲げた“人類の火星到達”に着想を得て、1950年代から続く火星探査計画の歴史と火星有人飛行への挑戦をデザインに投影。ブラック×レッドの大胆な配色は火星の過酷な環境を表現している。高耐磁ベリリウム製インナーケースを備え、ムーブメントに日本製NH35を搭載。

【SPEC】ケース径42mm、自動巻き（キャリバーNH35A）、パワーリザーブ約41時間、SSケース、5気圧防水、サファイアクリスタル／強化ミネラルガラス

▲灼熱の火星地表を想起させるケースサイドのハンドエナメル。未来的なダイアルデザインと相まって存在感抜群

■現代の技術で復活した電子式“音叉”時計

アキュトロン

「チューニングフォーク スペースビュー 314 26A211」（99万円）

1960年に誕生した世界初の電子式音叉時計「アキュトロン」。その高精度な計時技術はNASAの宇宙開発計画を支え、宇宙船内計器にも採用された。本作は象徴的な音叉式ムーブメントを現代技術で復活させ、360Hzで振動する音叉と滑らかなスイープ運針を忠実に再現。

【SPEC】ケース径39mm、音叉（360Hz）、SSケース、3気圧防水、サファイアガラス、シースルーバック

▲特徴的な「360Hzの#Fのハム音」と「滑らかに動く秒針」はそのまま、スイープ運針を実現する音叉機構を新開発

>> 特集【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P140-141ページの記事をもとに構成しています

＜文／津田昌宏＞

