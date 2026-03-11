TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第57話（第3期第10話）「東京第1結界④」のあらすじと先行場面カットが公開された。

参考：『呪術廻戦』日車寛見は傷ついた大人の代弁者だ 杉田智和の“引き算の演技”が照らす魅力

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる『懐玉・玉折／渋谷事変』が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼びました。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より公開された。

第57話では、麗美に騙された伏黒は、日車のもとではなく過去の術師であるレジィたちのもとに連れていかれる。そして追加のために得点を渡すよう要求するも交渉決裂となり、針・黄櫨を含めた3人との交戦となる。3対1で苦戦する中、他プレイヤーへの得点譲渡が可能となるルールが追加されたと、コガネがアナウンスする。それを聞いて覚悟を決めた伏黒は反撃を開始する。

あわせて、髙羽史彦のキャラクターポスターも公開。「死滅回游」の泳者プレイヤーとして新たに覚醒した現代の術師・髙羽の信念のままに全力で突き進む奔放で豪快な姿が写し出している。

なお、アニメ公式サイトでは、キャスト陣によるオフィシャルインタビューが毎週公開中。3月17日には、髙羽史彦役の鶴岡聡とレジィ・スター役の青山穣による対談インタビューが公開される。（文＝リアルサウンド編集部）