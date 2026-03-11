3月11日、“さゆりんご”の愛称で親しまれる元乃木坂46でタレントの松村沙友理が第一子を出産したことが報じられた。12日には都内で行われるイベントにも参加する予定だという。

「松村さんは2025年12月3日、自身のInstagramで結婚を報告しました。その際、《新しい命を授かりました》と綴り、妊娠も明らかにしました。

しかし、3月11日は出産していたことが各紙で報じられ、ファンを驚かせました。しかも、12日のイベントにも出席するというのです」（スポーツ紙記者）

もちろん、3月11日の時点で出産から時間が経っている可能性は否定できないが、それでもかなりのスピード復帰。松村は、昨年末に生放送に出演しており、1月21日には自身のInstagramで《ゆったりとマタニティ旅》と投稿している。こうしたことからも、松村は現在、産後2カ月余りだとみられるのだ。

Xではこの報道に、祝福の声が殺到している。一方、《いやいや、休みなさいよ》《いまは、ゆっくり休んでほしい。。。》といった心配する人も散見されており、賛否を呼んでいる状態だ。

「女性芸能人の早期復帰は話題になりやすいものです。2025年10月には滝沢カレンさんが、11月には趣里さんも産後約2カ月で復帰したと報じられました」（芸能記者）

じつは近年、芸能界では出産後の“スピード復帰”が条件になっているような風潮があるという。そんな裏事情を、有名女優も明かしている。

「2020年に第一子を出産し、やはり2カ月で復帰した女優の北川景子さんは、2021年放送の『TOKIOカケル』（フジテレビ系）に出演した際、『（産後ダイエットを）やりました。子どもを生む前に撮っていた映画の舞台あいさつがあって、それに立つために必死に、全力で』と述べています。『妊娠中は食べ続けていて、最大で13.5kg太ったけれど、生んで、2kgしか痩せなかったんです』と告白。2カ月復帰について共演者から『自分の意志で？』と問われると、北川さんは『嫌でした』と本音を漏らしています。

松村さんに関しては、これまで“体を張る”キャラクターで人気を博してきましたが、今後は“ママタレント”という新たなポジションを確立しようと、早々に復帰に踏み切ったのかもしれません。ただ、北川さんが漏らしたように、つらい思いをしながら体に鞭を打って復帰する人もいることは想像に難くありません。産後の大事な時期ですから、ファンとしては『どうか無理をしないで』という気持ちになってしまうのでしょう」（同前）

“さゆりんご”には、体調に気をつけて活動してほしいものだ。