WBCプールB米国―イタリア

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。試合前、米国のマーク・デローサ監督が“勘違い”から発した言葉に、米ファンから批判が注がれている。

3連勝の米国にとって、イタリアに勝利すれば全勝で1位突破が決まる一戦。しかし2回、メッツでプレーする先発投手のマクリーンがティールにソロ、アントナッチに2ランを被弾。4回には2番手のヤンキース左腕ヤーブローが、ロイヤルズ期待の長距離砲カグリオーンにも2ランを浴びた。

米国は6回に守備も乱れる悪循環。一時は最大8点リードを許した。それでも6回以降3本塁打で追い上げ、一発出れば同点の9回2死一塁でジャッジが打席に入ったが、空振り三振に倒れゲームセットとなった。

敗れたデローサ監督だが、試合前には米専門局「MLBネットワーク」の番組で「イタリアにはとても敬意を持っている。奇妙なんだけれど、我々はすでに準々決勝進出は決まっているもののこの試合に勝ちたいんだ」と発言したことが放送された。実際にはイタリア戦に敗れたことで、明日のメキシコ―イタリア戦の結果次第では、米国の1次ラウンド敗退の可能性もある。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組トーキン・ベースボール公式Xが、試合後のデローサ監督の会見を紹介。試合前の発言に対し質問されると、「失言だった。計算間違いしていた。メキシコがイタリアと対戦するのは分かっていた。この日負ければ様々な条件が絡むことになる。失言してしまった」と猛省していた。

怒り、失望、驚き、様々な感情が入り混じる米ファンは、試合前のデローサ監督の発言を“油断”から来たと見る声も多い。X上には「ラインナップも間違えたってことか？」「ランイナップ見れば準々決勝進出を彼らが勘違いしていたのは明白」「はいはい、失言ね」「そもそも、なんで彼が監督なんだ」「出て行ってくれ」「言い間違えたのか、計算をミスしたのかどっちなんだ？ なんというバカ者だ」「言い間違えたわけじゃない。それならこんなラインナップは組まないだろ」「耐えられない」「お前は完全にやらかしたんだよ」などと批判が殺到していた。

イタリアはこれでプールB首位に浮上。イタリアが次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、米国含め3チームが勝率で並び、順位は失点率の差で決定する。同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数の少なさが適用され、米国はメキシコに3失点、イタリアに8失点。メキシコは米国に5失点。イタリアは米国に6失点となっている。



（THE ANSWER編集部）