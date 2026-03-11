¥Ë¥Ã¥Ý¥óÂîµå½÷»Ò¤Î¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤ËÃæ¹ñº¤ÏÇ¡¡¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌýÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×Í½ÁÛ³°¡¢À¤³¦2°Ì¤ÎÇÔ°øÊ¬ÀÏ
WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä¤¬10Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯13°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬¡¢Æ±2°Ì¤Î²¦ÒØù¨¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò3-0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡£²¦¤ÎÇÔÀï¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¡¢ÂçÆ£¤¬Ä¶¶¯¹ë¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£²¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÌó7Ç¯´ÖÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçÆ£¤¬Âè1¥²¡¼¥à¤ò11-7¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤â11-5¤ÇÃ¥¼è¡£Âè3¥²¡¼¥à¤Ï11-3¤È°µÅÝ¤·¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ï¤º¤«18Ê¬29ÉÃ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£ÆüËÜ¿Í¥¥é¡¼¤«¤é¤ÎÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÀÆÏ¥ÈÕÊó¡×¤Ï¡Ö0-3¤ÇÂçÆ£º»·î¤ËÇÔ¤ì¡¢²¦ÒØù¨¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä¤Î½éÀï¤ÇÇÔÂà¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¤¿²¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢Â³¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½½Ê¬¤ËÄ´À°¡¢µÙÂ©¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»î¹çÃæ¤âÈèÏ«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌýÃÇ¤¹¤ì¤Ð¶ì¶¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¡£²¦ÒØù¨¤Îº£²ó¤ÎÇÔÀï¤ÏÃæ¹ñ½÷»ÒÂîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¾â¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÇÔÀï¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
