辻希美の夫・杉浦太陽、妻＆第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの幸せ溢れるショット披露「美形一家」「絵になる親子」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の杉浦太陽が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美と第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショットを披露した。
【写真】45歳5児のパパタレ「絵になる親子」辻ちゃん＆薄毛の0歳5子と顔寄せ合う様子
この日45歳を迎えた杉浦。以前の投稿で、日付が変わった0時に起こされ、長女・希空（のあ）の手作りケーキで祝福されたことを明かしていたが、「ノンが凄い誕生日にしてくれました」と改めて報告。花を模したバルーンを手に、辻と夢空ちゃんと寄り添う幸せ溢れる家族ショットを公開した。さらに「みんな、ありがとう。また後日に載せられたら」と、感謝を伝えている。
この投稿にファンからは「45歳おめでとう」「いつまでも理想の夫婦」「美形一家」「絵になる親子」「夢空ちゃんも一緒で幸せそう」「愛が伝わってくる」「いつまでもラブラブで羨ましい」「詳細を楽しみに待ってます」「素敵な1年になりますように」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
