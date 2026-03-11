話したくなる腕時計トリビア 第69回 「デカ厚」ブームを巻き起こしたパネライ、どこの国のブランドかわかりますか?
●
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
パネライの創業国はどこ?
2000年代前後に「デカ厚ブーム」を巻き起こしたパネライ。「ルミノール」や「サブマーシブル」などといったモデルが人気です。
このパネライは一体どこの国で創業した腕時計ブランドでしょうか?
――正解は次のページへ
●
正解はこちら
【答え】イタリア
PAM01123
パネライは1860年、ジョバンニ・パネライがイタリア・フィレンツェで創業したブランドです。
1916年、パネライはイタリア海軍へ海戦用照準器などの精密機器を納入していました。同軍の軍事要件に応えるため、パネライは海軍少佐カルロ・ロンコーニの協力を得て、ラジウムベースの自発光粉末を開発。これを計器や照準器のダイヤルに塗布することで、暗所での視認性を劇的に向上させました。これが、後にブランドの象徴となる「ラジオミール」の誕生です。
1949年には、放射性の強いラジオミールに代わり、より安全なトリチウムを用いた「ルミノール」を開発。パネライの代名詞とも言える、リューズを上から押さえつける「レバーロック式リューズプロテクター」が誕生しました。これにより、圧倒的な防水性と耐久性が実現しました。
冷戦終結などの影響で軍との契約が減った後は、一般向けに販売を開始。いまでは世界的な高級時計ブランドとして知られています。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
パネライの創業国はどこ?
2000年代前後に「デカ厚ブーム」を巻き起こしたパネライ。「ルミノール」や「サブマーシブル」などといったモデルが人気です。
――正解は次のページへ
●
正解はこちら
【答え】イタリア
PAM01123
パネライは1860年、ジョバンニ・パネライがイタリア・フィレンツェで創業したブランドです。
1916年、パネライはイタリア海軍へ海戦用照準器などの精密機器を納入していました。同軍の軍事要件に応えるため、パネライは海軍少佐カルロ・ロンコーニの協力を得て、ラジウムベースの自発光粉末を開発。これを計器や照準器のダイヤルに塗布することで、暗所での視認性を劇的に向上させました。これが、後にブランドの象徴となる「ラジオミール」の誕生です。
1949年には、放射性の強いラジオミールに代わり、より安全なトリチウムを用いた「ルミノール」を開発。パネライの代名詞とも言える、リューズを上から押さえつける「レバーロック式リューズプロテクター」が誕生しました。これにより、圧倒的な防水性と耐久性が実現しました。
冷戦終結などの影響で軍との契約が減った後は、一般向けに販売を開始。いまでは世界的な高級時計ブランドとして知られています。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら