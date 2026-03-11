「今日好き」榎田一王（いおう）、弟顔出しのジムショット公開「心も体もマッチョ」「仲良しぶりにほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王（えのきだ・いおう）が3月10日、自身のInstagramを更新。中学校を卒業した弟とのジムでの写真を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「心も体もマッチョ」弟と筋肉疲労
9日に放送された「今日、好きになりました。」にてフライング告白をし、旅を終えた榎田は「みんな沢山の温かいエールを送ってくれてありがとうございます」と、告白の結果への反響に対して感謝を投稿。さらに「天一にも色々話しを聞いてもらいました」（※原文ママ）と記し、弟・天一君とジムで力こぶを作ったポーズで鏡越しの自撮りをするショットを公開している。
この投稿に「格好良かった」「行動力が素敵だった」「卒業おめでとう」「憧れの姿」「筋肉凄い」「心も体もマッチョ」「天一君との仲良しぶりにほっこり」などと反響が集まっていた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」「卒業編2026」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「心も体もマッチョ」弟と筋肉疲労
◆榎田一王、弟・天一君と筋肉披露
9日に放送された「今日、好きになりました。」にてフライング告白をし、旅を終えた榎田は「みんな沢山の温かいエールを送ってくれてありがとうございます」と、告白の結果への反響に対して感謝を投稿。さらに「天一にも色々話しを聞いてもらいました」（※原文ママ）と記し、弟・天一君とジムで力こぶを作ったポーズで鏡越しの自撮りをするショットを公開している。
◆榎田一王の投稿に反響
この投稿に「格好良かった」「行動力が素敵だった」「卒業おめでとう」「憧れの姿」「筋肉凄い」「心も体もマッチョ」「天一君との仲良しぶりにほっこり」などと反響が集まっていた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」「卒業編2026」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】