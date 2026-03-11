カズレーザー、妻・二階堂ふみと結婚するまで「4〜5年食ってなかった」食べ物明かす「東京来てからもほぼ食べてない」
【モデルプレス＝2026/03/11】お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが9日、自身とお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。結婚して以来、久々に食べた物を明かした。
【写真】人気芸人、女優妻と結婚するまで「食ってなかった」意外すぎる食べ物
この日の冒頭で松陰寺が「あ！あれ食ってねえランキング1位決まりました。餅です。お正月の」と言うと、カズレーザーは「俺、しこたま食いましたよ」とやりとりする一幕があった。「もう1年取り返せねえんだって言うくらいめちゃくちゃへこんだ」と正月に餅を食べ忘れてしまったことに悔しさを滲ませる松陰寺に対し、カズレーザーは「俺（餅）なくてもいいです」と返答。驚く松陰寺だったが、カズレーザーは「俺結婚してから食べましたけど、それまで4〜5年食ってなかった」と2025年8月に女優の二階堂ふみと結婚するまで、餅をしばらく食べていなかったことを明かした。
また、カズレーザーが「まず大学4年間は1回も食ってない。東京来てからもほぼ（正月に餅を）食べてない」話すと松陰寺は「考えられない」とコメント。一方、年越しそばは「絶対食べる。食べなかった年がない」と声を張って明言し、カズレーザー流の食へのこだわりを語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
