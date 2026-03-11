最新技術を搭載した「ハイエース」の一部改良

トヨタは、2026年2月2日に「ハイエース（バン・ワゴン・コミューター）」の一部改良モデルを発売しました。基本性能を向上させたハイエースについて、SNSではどのような反響があるのでしょうか。

ハイエースは、1967年に「トヨエース」の小型版として初代が登場して以来、長い歴史を刻んできた商用車の定番です。

現行モデルとなる5代目（200系）は2004年に発売されました。以降、ビジネスからアウトドアまで幅広いシーンで支持を受け、20年を超えるロングセラーとなっています。

今回の一部改良では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」の機能が大幅に向上しました。「プリクラッシュセーフティ」には、車両や歩行者、自転車運転者に加え、自動二輪車（昼）が検知対象として追加されています。

さらに、交差点での支援拡大や、道路標識を読み取る「ロードサインアシスト」、先行車との車間距離を保ちながら追従走行を行う「レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）」の搭載により、安全性能と走行時の快適性が大きく高められました。

先進装備では、全車に8インチのディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）と7インチのTFT液晶センターディスプレイメーターが標準装備されました。

また、全車にパノラミックビューモニターが採用されたほか、バン・スーパーGLにはLo-Hi温度切替機能付の前席シートヒーターが標準装備されるなど、快適性が向上しています。

外観デザインも刷新され、新デザインのBi-beam LEDヘッドランプがメーカーオプションとして用意されました。

ほかにも、ボディカラーの設定が見直されています。モノトーンでは「プラチナホワイトパールマイカ」が、バンのスーパーGL、ワゴンのグランドキャビンおよびGL、コミューターのGLにメーカーオプションとして設定されています。

また、ツートーンカラーの「ラグジュアリーパールトーニングII」が、ワゴンのグランドキャビンにメーカーオプションとして用意されました。

さらに、バックドアを任意の位置で保持できる「フリーストップバックドア」がバン標準ボディ・標準ルーフに標準設定されるなど、使い勝手も強化されています。

今回の改良発表を受けて、SNSではユーザーから多くの声が寄せられています。

「ACC搭載はマジか！ ハイエースがすごくほしくなった」

「これまでのマイナーチェンジはあまり変化を感じなかったけど、今回は魅力しかない！」

「仕事車としてはもちろん、オフロード仕様にして楽しむのにも最適だね」

「シートヒーターや大画面ナビの標準化は、もはや乗用車並みの快適さだ」

「ヘッドライトのデザインがカッコイイ」

このように、先進装備の充実や安全性能の向上に対して、喜びや期待の声が多数見受けられます。

その一方で、以下のような懸念の声も上がっています。

「仕事車なのだから、もっと簡素でいいから安くしてほしい」

「ディスプレイオーディオが標準化されると、ビッグディスプレイを付けたい人には無駄に金額が上がるだけなので厄介だ」

「ガッツミラーがなくなると、狭い場所での距離感がつかめず不便。結局後付けしないといけないのは辛い」

今回の一部改良後における価格（消費税込み）は、ハイエースバンは286万円〜468万3800円、ハイエースワゴンは335万600円〜447万2600円、ハイエースコミューターは376万2000円〜426万300円です。

ビジネスシーンで絶大な信頼を得ているハイエースですが、今回の改良により、現代の多様なニーズにさらに応える一台へと進化しました。